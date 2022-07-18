Исполнение социальных гарантий — ключевая задача ЕР

По-другому быть не может, потому что это конкретные социально значимые для территорий объекты — школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные центры и другие соцобъекты, строительство которых ждут жители во всех регионах. Парламентарии активно продвигают решение актуальных для субъектов вопросов на всех уровнях.

Для депутата Госдумы от Якутии интересы ее жителей – главный приоритет. В июле член профильного Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова провела несколько важных встреч в федеральных министерствах и ведомствах.



В Минкультуры РФ с заместителем министра Владимиром Осинцевым в рамках национального проекта «Культура» обсудили вопросы строительства Домов культуры, реконструкции музеев в сельской местности. Один из важных объектов – строительство нового корпуса на 240 мест и интерната на 150 мест Высшей школы музыки. Во встрече приняли участие министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, ректор Высшей школы музыки Надежда Зайкова.

Отметим, что вопрос строительства нового корпуса ВШМ поднимался на встрече с депутатом Госдумы Галиной Данчиковой четыре года назад, когда 1 сентября депутат приехала поздравить юные дарования с Днем знаний. Парламентарий отметила уникальность учебного заведения, единственного в Российской Федерации, объединяющего высококачественную подготовку музыкально одаренных детей по трем уровням образования: начального, среднего и высшего.



По мнению Галины Данчиковой, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности – это один из приоритетов национального проекта «Образование».

«Самое важное –это создать все условия для полноценной учебы», сказала тогда парламентарий.

В ходе встречи в Минкультуры РФ также обсудили исполнение поручения Президента России Владимира Путина о строительств Дома культуры в селе Крестях Сунтарского улуса.

На контроле депутата Госдумы Галины Данчиковой – финансирование из федерального бюджета строительства третьей нитки магистрального газопровода от посёлка Кысыл-Сыр Вилюйского района до села Мастах Кобяйского улуса протяженностью 84 км. На завершение строительства стратегически важного для Якутии объекта из федерального бюджета предусмотрено 2,8 млрд рублей.

Ввод его в эксплуатацию кратно повысит не только безопасность и бесперебойность газоснабжения, но и позволит подключить к газу новые дома северян.



На встрече в Минфине РФ с участием первого вице-премьера РС(Я) Кирилла Бычкова и генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Алексея Колодезникова сверили планы по выполнению стратегической задачи – строительству в Якутии третьей нитки магистрального газопровода.

Еще одна актуальная тема на контроле депутата – эндогенный пожар на шахте «Сангарская». Галина Данчикова направила письменное обращение заместителю Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой обратить внимание на решение проблемы по ликвидации подземного пожара на территории поселка Сангар Кобяйского улуса Якутии.

Вопрос не сходит с повестки дня. Жители Кобяйского улуса бьют тревогу, в адрес депутата Госдумы поступают многочисленные обращения граждан. Люди обеспокоены тем, что подземные пожары влияют на многолетнюю мерзлоту, приводят к оседанию почвы, может произойти обвал грунта под зданиями, жилыми домами. Выгорание может привести к уничтожению наземных природных экосистем, вредные вещества при обвале попадут в реку Лена.

Эндогенный пожар в шахте начался в 2000 году. В 2008-2010 годах за счет средств федерального бюджета были выполнены работы по консервации подземных горных выработок и выходов угольных пластов. В продолжение консервационных работ необходимо было систематически проводить мониторинг и контроль состояния локализованных очагов эндогенных пожаров, а также предупреждение распространения его очагов. Однако таких работ не проводилось.

Минэнерго РФ совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) проводится соответствующая работа, но решения не приняты, не определен источник финансирования работ. Сложившаяся ситуация требует скорейшего решения на уровне вице-премьера правительства РФ, курирующего это направление.

