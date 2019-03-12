Испанский велосипедист прибыл в Момский район

Велосипедист-экстремал Сантьяго Гарсиа Монтес добрался до села Сасыр Момского района. Там его встретили инспекторы природного парка «Момский». Далее Монтес намерен добраться на велосипеде до г. Певек Чукотского автономного округа.

Испанскому велосипедисту 41 год, родом из южной Испании. В настоящее время проживает в Норвегии и работает тренером по теннису. В свободное время любит путешествовать на велосипеде и лыжах. Ранее Сантьяго в Лапландии пробежал на лыжах 2500 км.