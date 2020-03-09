Испанский велосипедист-экстремал отправился домой

Испанский велосипедист-экстремал, у которого сломался в Якутии велосипед, завершил свое путешествие и отправился домой.

Испанский велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес, который ехал из Магадана до Иркутска на велосипеде, достиг конечной точки путешествия. Он приехал в Иркутск на велосипеде и первым делом купил камус – маме в подарок на 8 марта.

Из Иркутска в Испанию экстремал полетит на самолете, сдав в багаж потрепанного железного друга, на котором уже не работает тормоз, а многие детали держатся на армированном скотче. Напомним, в январе у него сломался велосипед в Якутии.

Как сообщает baikal24.ru, путешественник планирует вернуться в Россию, но уже для того, чтобы проехать по другим маршрутам.