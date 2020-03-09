09.03.2020
15:04
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Путешествия & Отдых

Испанский велосипедист-экстремал отправился домой

Испанский велосипедист-экстремал, у которого сломался в Якутии велосипед, завершил свое путешествие и отправился домой.

Испанский велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес, который ехал из Магадана до Иркутска на велосипеде, достиг конечной точки путешествия. Он приехал в Иркутск на велосипеде и первым делом купил камус – маме в подарок на 8 марта. 

Из Иркутска в Испанию экстремал полетит на самолете, сдав в багаж потрепанного железного друга, на котором уже не работает тормоз, а многие детали держатся на армированном скотче. Напомним, в январе у него сломался велосипед в Якутии.

Как сообщает baikal24.ru, путешественник планирует вернуться в Россию, но уже для того, чтобы проехать по другим маршрутам.

Фото: baikal24.ru
Источник: https://baikal24.ru/text/09-03-2020/010/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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