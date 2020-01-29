Испанский велосипедист доехал до Таттинского района

Испанский велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес, который совершает заезд на велосипеде из Магадана до Байкала, доехал до села Ытык-Кюель Таттинского района, передает телеканал «Якутия 24».

«Колеса велосипеда специально предназначены для езды на морозе, поэтому удобные. Как бы я не скучал по родине, остаюсь непреклонным перед своей целью. На сегодняшний день отставания от графика нет. Гостеприимность и радушие местных жителей помогают в нелегком пути», — рассказал путешественник.

Велосипедист из Испании в первый раз проехал по трассе Колыма» летом 2014 года. По словам экстремала, тогда он поставил себе цель – вернуться и проехать дорогу зимой.

В декабре 2018 года он приехал из Испании с намерением проехать по трассе «Колыма» от Магадана до Байкала. Пахарес ночевал в палатке при -50 градусах и отморозил пальцы на правой руке. Местные жители спасли испанца и довезли до ближайшего населенного пункта. Мужчина несколько дней лечился в больнице в Магаданской области, затем вернулся в Испанию.

Свой второй зимний заезд на велосипеде из Магадана в Иркутск испанец начал 27 декабря 2019 года. Всего ему необходимо проехать порядка пяти тысяч километров.