Исландия поддержит начинания Якутии в области сохранения языков

Глава Республики Саха (Якутия) принял чрезвычайного и полномочного посла Исландии в России госпожу Сигридур Берлингд Асгейрсдоттир. Айсен Николаев представил послу Исландии ряд конкретных предложений, требующих содействия на международном уровне, с учетом того, что с 2019 по 2021 год Исландия председательствует в Арктическом совете. Посол поддержала предложения республики.

Айсен Николаев рассказал госпоже Асгейрсдоттир о проекте создания Арктической школы, целью которого является внедрение эффективной модели образования. Этот проект в Якутии разрабатывается с 2013 года, был представлен на сессии ООН, в Арктическом совете и получил одобрение на международном уровне.

Глава Якутии отметил, что до 2021 года республика планирует приступить к первому этапу проекта: выявить заинтересованных партнеров, изучить лучшие мировые практики, подготовить кадры для эффективной реализации проекта. Ил Дархан попросил Посла посодействовать этим намерениям.

Второй проект, о котором рассказал Айсен Николаев, направлен на сохранение языков народов Севера через цифровизацию. Данным вопросом всесторонне занимается кафедра ЮНЕСКО в СВФУ. Проведены целевые экспедиции, во время которых был собран большой материал для создания цифровых образовательных инструментов и многоязыкового портала коренных малочисленных народов Севера в Интернете.

Работа по данному направлению востребована в других регионах России, поэтому языковая экспедиция была расширена до Чукотки, Хабаровского края и Камчатки.

Айсен Николаев заметил, что сохранение и развитие языков малочисленных народов является приоритетом и для Исландии. Об этом в апреле в Санкт-Петербурге в своем выступлении заявил президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон.

Ил Дархан Якутии отметил, что такой проект может быть интересен и другим арктическим странам, где проживают коренные малочисленные народы.

Чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России госпожа Сигридур Берлингд Асгейрсдоттир поддержала предложения Айсена Николаева и заверила, что будет поднимать озвученные вопросы в Арктическом совете, сообщили ЯСИА в пресс-службе главы и правительства республики.