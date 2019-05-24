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Политика
23 мая 2019, 22:23
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Искусство вовремя уступить дорогу

Сегодня, 23 мая президент РФ Владимир ПУТИН наградил орденом Почета члена Совета Федерации от Республики Саха Егора Афанасьевича БОРИСОВА.
Напомним, Егор Борисов дважды становился первым лицом Якутии. И оба раза досрочно уходил в отставку. В первый раз третий президент республики был согласован на свой пост Госсобранием (Ил Тумэн) по представлению президента России.
Затем законодательство изменилось. В страну снова вернулись выборы глав регионов. При этом предлагалось два варианта: либо главу субъекта избирают депутаты местного парламента, либо глава избирается путем прямого голосования всем населением региона.
Характерный штрих – когда на заседании Конституционной комиссии Якутии обсуждался способ выбора будущего главы республики, Егор Борисов прекратил все споры одной репликой:

«Люди хотят, чтобы выборы были всенародными. Пусть так и будет».

А потом… Потом, когда все процедуры были пройдены и в Конституции республики появилась строка о прямых всенародных выборах Главы (Ил Дархана), Егор Афанасьевич первым среди руководителей субъектов подал в отставку.
В результате в Якутии впервые за 13 лет состоялись прямые всенародные выборы первого лица региона. И республика получила вновь избранного главу, полностью соответствующего изменившимся политическим реалиям страны.
Прошел уже фактически год с момента второй отставки Егора Борисова, теперь с поста Ил Дархана. Событие имело большой резонанс далеко за пределами республики. Чего только в тот период не говорилось о причинах отставки Егора Афанасьевича, какие только версии не выдвигались.
Но и в этом случае мотивы отставки Егора Борисова выпали из общего ряда. Из публикаций в СМИ известно, что «отставникам»-губернаторам других регионов предъявлялись очень серьезные претензии по части значительного ухудшения экономических показателей и неисполнения «майских» указов.
На этом фоне аргументация причин отставки Егора Борисова выглядела откровенно слабо. Например, наиболее часто в вину Борисову ставили высокий процент голосов, отданных на выборах президента страны за г-на ГРУДИНИНА. Но ведь в итоге в Якутии победил Владимир ПУТИН. А победителей, как известно, не судят.
Однако любая пена рано или поздно сходит, и остается серьезная аналитика. Вот что писал о периоде правления Егора Борисова Якутией сайт РБК в марте этого года:

«У региона весьма неплохие показатели: по средней динамике ВРП в 2013–2017 годах Республика Саха занимает шестое место (среди 85 субъектов РФ – ред.), по средней динамике объема инвестиций в основной капитал за те же годы — четвертое, у республики 12-е место по средней динамике средней номинальной начисленной заработной платы и 14-е — по средней динамике средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении».

Впечатляют и абсолютные цифры. Так, например, инвестиции в основной капитал Республики Саха выросли в 2,9 раза по сравнению с 2010 годом и составили в 2017 году 384 млрд 853 млн руб. А это очень важный показатель уровня экономического развития любого региона.
В этой ситуации утверждать, что Егор Борисов перестал устраивать Кремль, как минимум несерьезно. Попавших в настоящую опалу политиков не ждут в Совете Федерации. И орденами не награждают.
И тем не менее, Егор Борисов досрочно уступил кресло Ил Дархана более молодому Айсену НИКОЛАЕВУ. Сам Егор Афанасьевич объяснил мотивы своего поступка интересами республики.
Как известно, в марте 2018 года на новый 6-летний срок был избран президент Российской Федерации. Который поставил перед страной новые стратегические задачи по реализации Национальных проектов.
В то же время, по словам самого Егора Афанасьевича, он не планировал участвовать в выборах главы Якутии в 2019 году. И, по его мнению, в интересах республики было важно, чтобы новый руководитель республики начал работу наравне с вновь избранным президентом РФ, а не на полтора года позже.

«Осталось буквально несколько дней для объявления дня выборов в республике. И я считаю, что целесообразно в этом году совместить выборы главы Якутии с выборами в Государственное Собрание (Ил Тумэн). Мы каждый год проводим эти мероприятия, которые в последние годы становятся накладными морально и материально для республики», – говорил в мае 2018 года третий президент и первый Ил Дархан Якутии.

Как видим, Кремль по достоинству оценил государственнический подход к вопросам развития республики и собственной карьеры Егора Борисова. Поэтому закономерно, что орден Почета экс-главе и действующему сенатору Якутии вручил лично Владимир Путин.
Учитывая, что Егор Афанасьевич стал членом Совета Федерации всего лишь чуть более полугода назад, то и наградили его явно не за сенаторство.
Стоит отметить, что орден Почета – отнюдь не первая государственная награда Егора Борисова.
4 декабря 2007 года председатель правительства Республики Саха (Якутия) Егор Афанасьевич Борисов Указом Президента РФ награжден орденом Дружбы.
Еще одна награда нашла героя 23 июня 2014 года, когда президент РФ наградил президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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