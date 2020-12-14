Искусство благодарности. Главврач считает важным поддерживать коллектив

Врачей и медицинских сестер Якутской республиканской клинической хорошо знают в республике. В стационарах больницы трудится более полутора тысяч сотрудников: врачей, медицинских сестер и братьев, младшего медицинского персонала и работников вспомогательных служб. Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всех, на профессионализм, умение работать оперативно и слаженно. От каждого, кто включился в борьбу с covid-19, потребовались стойкость и мужество.

В течение последних двух месяцев за успешный многолетний труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм, вклад в борьбу с пандемией большой группе сотрудников больницы вручены государственные и ведомственные награды. Вот и прошлая пятница ознаменовалась вручением наград.

Вручал награды коллегам главный врач больницы заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Якутска Николай ВАСИЛЬЕВ. Главный врач тепло поблагодарил коллег за самоотверженный и высокопрофессиональный труд, преданность профессии и стремление быть лучшими в своей области.

Большой группе врачей, медицинских сестер, младшего медперсонала и сотрудникам вспомогательных служб вручены:

Нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» Российской Федерации

Нагрудные знаки «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия):

Почетные грамоты и Благодарственные письма Министерства здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)

Благодарственные письма Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Почетные грамоты постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я)

Почетные грамоты и Благодарственные письма Якутской Городской Думы

Нагрудные знаки «За заслуги перед здравоохранением города Якутска»

Почетные грамоты Якутской Городской Думы и Рескома профсоюза медицинских работников.

Не могу особо не отметить тот примечательный факт, что в период пандемии больница учредила и собственные знаки отличия — Государственного бюджетного учреждения «Якутская республиканская клиническая больница», часть которых также вручили на итоговой церемонии награждения. Мне кажется, вручение их было особенно трогательно. Назову хотя бы некоторые из них:

Медаль «За заслуги в борьбе с пандемией»

Медаль «За многолетний труд медсестры»

Настольный знак почета «Доктор – золотые руки»

Нагрудный знак «Профессионализм. Гуманизм. Милосердие»

Настольная медаль «Главной медсестре за подвижнический труд по сохранению народного здоровья»

Медаль «За добросовестное служение акушерскому долгу»

Нагрудный знак «Призвание – медсестра»

Медаль «Династия медицинских сестер».

К сожалению (время такое, и это понимают все!), приглашены на награждение были только те, кому вручали награды, но без самых близких людей, пожелавших принять участие, все-таки не обошлось. Поздравить своих выпускников-сотрудников ЯРКБ не мог не прийти директор Якутского медицинского колледжа Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

— Мне сегодня приятно было слышать среди имен среди награжденных имена своих выпускников, — сказал Дмитрий Афанасьевич, — Якутская республиканская клиническая больница – наш давний социальный партнер, и многие наши выпускники трудятся в вашем коллективе. Я хотел бы подчеркнуть системность работы руководства больницы по укомплектованию кадрами. Не может не радовать, что выпускники медицинских учебных заведений с первого дня попадают в руки опытных наставников и благодаря этому успешно осваивают практические навыки работы. Огромная моя благодарность главному врачу, его заместителям, всему коллективу больницы за поддержку молодых специалистов. Очень приятно, что главный врач Николай Николаевич Васильев и главный медбрат больницы Алквиад Иванович Иванов в это трудное время постоянно поддерживают свой коллектив, вдохновляют, находят возможность всячески поощрять. Это очень важно, и сегодня особенно.

От себя добавлю: главврач республиканской клинической считает важным поддерживать коллег, когда особенно трудно. Это стиль работы.