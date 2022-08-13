13.08.2022
12:43
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Культура
Искусственный интеллект нарисовал якутского воина: скоро художники будут не нужны?
Как бы выглядел «Якутский воин» глазами нейросети? Смотрите на иллюстрацию. Впечатляет?
Нейросеть Midjourney взорвала интернет — за последние несколько дней о ней не узнал только ленивый. Искусственный интеллект по запросу рисует любое изображение, даже, казалось бы, самое странное. Графический дизайнер Феоктист Алексеев решил узнать, как бы выглядел «Yakutian warrior». Вот что получилось. Концепт и детализация персонажа впечатляет.
«Страшно от того, что художники скоро будут не нужны», — поделился мыслями Алексеев. Воспользоваться нейросетью может любой желающий, сообщает тгк Yakutsk News во ссылкой на designbyfeo
Фото: designbyfeo
Источник: тгк Yakutsk News
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