Искусственные дожди вызовут в Алданском районе

На востоке Алданского района имеется ресурсная облачность. Там сегодня в паре будут работать зондировщики для искусственного вызывания осадков — самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета и Ан-26 «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана». В Алданском районе, согласно утренней сводке, действуют 17 лесных пожаров. Почти все они находятся на удаленных территориях, в горной местности. В тушении задействовано 56 человек, 2 единицы техники.

«Сегодня планируется работа зондировщиков на востоке Алданского района с выходом на запад Усть-Майского района», — сказал и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев. Як-42 отработает облачность, а Ан-26 «Циклон» отработает точечно по пожарам.