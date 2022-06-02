02.06.2022
12:01
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Якутия

Искусственное вызывание осадков в Якутии даёт хороший результат

В ходе утреннего брифинга республиканского оперативного штаба первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Иннокентий Андросов 2 июня сообщил, что лесопожарная обстановка в Якутии на 2 июня спокойная.

В Якутии действует один лесной пожар на границе между Ленским районом Якутии и Иркутской областью. Пожар находится на удалённой и труднодоступной местности, угрозы населённым пунктам не несёт, так как имеются естественные преграды для его распространения.

В республике сегодня проводится авиапатрулирование 11-ью воздушными судами в десяти районах республики и окрестностях города Якутска.

Планируется, что сегодня самолет-зондировщик Як-42 будет работать в заречных улусах для искусственного вызывания осадков для снижения класса пожарной опасности. Напомним, накануне Иннокентий Андросов отметил, что искусственное вызывание осадков в Якутии даёт хороший результат.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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