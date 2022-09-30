Искушение недрами или как якутянин воровал золото

Суд вынес приговор жителю Якутии, пытавшемуся продать в Забайкалье золото стоимостью свыше 11 млн рублей

Житель Якутии пытался продать в Забайкалье золото стоимостью свыше 11 млн рублей. Об этом весной этого года сообщало УФСБ России по Забайкальскому краю.

«Молодой человек в апреле текущего года прибыл на территорию края на личном автотранспорте, чтобы сбыть незаконно добытое природное золото. При следовании из поселка Чернышевск, недалеко от федеральной трассы Амур, фигурант был задержан сотрудниками УФСБ», — сообщало ведомство.

При задержании у якутянина были обнаружены золотые слитки и мелкие самородки общей стоимостью более 11 млн рублей. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).

Сегодня стало известно, что Чернышевский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 30 тысяч рублей.