Искрометная работа

В Производственном центре Сахаэнерго работает один из лучших сварщиков Якутии – Сергей СОЛОВЬЕВ. В прошлом году он занял второе место в номинации «Лучший сварщик» республиканского конкурса «Лучший по профессии».

В его копилке и до этого было много достижений: Якутский индустриально-педагогический колледж по специальности «Сварочное производство» Сергей окончил с отличием, а в 2013 году, будучи студентом CВФУ, стал первым на региональном чемпионате «Worldskills Russia» в компетенции «Сварочные работы».

Местом прохождения летней практики он выбрал Производственный центр АО «Сахаэнерго».

– Мне понравилась атмосфера цеха: коллектив очень дружный, сплоченный. Наставники щедро делились своими знаниями и опытом, много внимания уделяли безопасности труда. Там я понял, что звание «человек труда» звучит гордо, – рассказывает Сергей Васильевич.



В 2015 году, получив диплом, наш герой, не раздумывая, устроился в Производственный центр. Сейчас Сергей Соловьев принимает активное участие не только в изготовлении блок-модулей дизельных электростанций, но и в их запуске. Он даже занят в изготовлении ёмкостей и резервуаров для хранения дизельного топлива – а к такому ответственному делу допускаются только квалифицированные специалисты с удостоверением Национального агентства контроля сварки.

На работе Сергея Васильевича ценят: хороший сварщик – специалист зачастую незаменимый. А уж на таком предприятии, как ПЦ, он и вовсе на вес золота.