Исключительная профессия

Железнодорожный транспорт Якутии – это большой комплекс, который состоит из множества подразделений, взаимодействующих между собой. В них трудятся представители самых разных профессий – машинисты локомотивов и путевых машин, поездные диспетчеры и дежурные по станциям, составители поездов, вагонники, товарные кассиры и приемосдатчики, механики СЦБ и связи, энергетики, бухгалтеры и экономисты, водители и многие другие. Без их качественного и ответственного труда не обойтись на железной дороге. Ведь от слаженности их работы зависит безопасность движения поездов и эффективность деятельности предприятия.

Но есть одна профессия, без которой существование самой железной дороги невозможно — это путеец!

Главная обязанность путейца – содержать железнодорожный путь в таком состоянии, чтобы обеспечить безопасный пропуск подвижного состава. В это понятие входит очень много видов работ – осмотры и промеры пути; устранение неисправностей пути, которые появляются в результате движения поездов. А движение по железной дороге Беркакит-Томмот-Якутск постоянно растет!

Чтобы качественно выполнять свои функции, путеец обязан очень хорошо знать устройство пути, которое состоит из разных элементов – шпал, рельсов, костылей, стрелочных переводов. Стрелочные переводы, в свою очередь имеют тягу, остряки, переводные кривые, крестовины. И все эти элементы имеют свои размеры и допуски, которые путеец должен знать назубок. И если путейцы своевременно не устранят неисправности пути, которые измеряются в миллиметрах, или не почистят стрелочный перевод от снега, или своевременно не отрегулируют стыковые зазоры между рельсами, и т.д. – то движение по железной дороге просто остановится! И тогда все остальные профессии останутся без работы. Но самое главное — пассажиры не доедут до своих станций, народнохозяйственный груз не будет доставлен до места назначения! Поэтому труд путейцев очень ответственный, очень почетный и очень важный!

Руководство компании «Железные дороги Якутии» это прекрасно понимает и уделяет особое внимание путевому хозяйству! И поэтому все вопросы, которые возникают в нашем подразделении, решаются в первую очередь. Ежегодно приобретается современный путевой инструмент, который облегчает труд путейцев; закупаются в необходимых количествах материалы для ремонта и содержания пути; путейские бригады для вывоза на перегон обеспечиваются автотранспортом. И в случае их поломки, незамедлительно принимаются меры к их немедленному восстановлению. Потому что путь не должен оставаться без присмотра! На каждом разъезде и станциях для путейцев выделены уютные комнаты для ночлега, поскольку им часто приходится выезжать на линию на несколько дней, чтобы почистить стрелочные переводы, устранить неисправности пути на прилегающих перегонах и т.д. Соответствует мужественному и самоотверженному труду и заработная плата — в компании она одна из самых высоких. Многие хотят быть путейцами, но не каждый может выдержать ежедневный тяжелый физический труд под открытым небом в любую погоду и в любое время года.

На следующий год уже готовятся планы по улучшению условий труда путейцев, обеспечению их необходимыми материалами, спецодеждой, автотранспортом. И путейцы уверенны в завтрашнем дне, а значит – железная дорога будет работать!