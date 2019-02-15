Ищут свидетелей наезда на детей в центре Якутска

Сегодня, 14 февраля, примерно в 17 ч. 20 м. на перекрёстке Ярославского-Кирова был совершён наезд на двух девочек 10 лет, возвращавшихся с Детской школы искусств домой.

На девочек, переходящих дорогу на разрешенный зелёный свет светофора, наехала женщина-водитель.

По словам пострадавших, женщина ударила одну девочку бампером автомобиля по ноге так, что девочка отлетела. У другой девочки ушиб локтя. Женщина не вышла из автомобиля и скрылась в неизвестном направлении.

С девочками всё хорошо, но очень напуганы.

Родители девочек просят откликнуться свидетелей этого ДТП!

А также женщину, которая, по словам детей, помогла подняться и проводила до остановки -чтобы поблагодарить.

Телефон для связи: 8 914 222-87-68, 8 964 420-66-69

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