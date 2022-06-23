Ищут пропавший самолет Ан-2, но результатов нет…

Общая площадь поисково-спасательных работ в Кобяйском районе составляет 21 200 км. кв. Сегодня, 23 июня, визуально было обследовано 800 кв. км. Также для обследования используется радиотехнический поиск. С нарастающим итогом обследован 31% от общей площади. К сожалению поиски положительных результатов не дали. На завтра запланирована работа авиации МЧС России и а/к «Полярные авиалинии», сообщает МЧС Якутии.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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