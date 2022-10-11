11.10.2022
18:12
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Происшествия
Ищут очевидцев, как Lexus наехал на пешехода на переходе ул. Кулаковского
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское» ищет свидетелей/очевидцев ДТП, произошедшего 6 октября в 14 часов 55 минут на улице Кулаковского, возле автобусной остановке «Сквер Аммосова». Водитель управляя автомашиной марки «Lexus LX570», следуя по улице Кулаковского совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, располагающей какой либо информацией просим сообщить в ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» по адресу: ул.Автодорожная, д.11, кабинет 206 или по номеру 89644246998.
Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Один комментарий на «Ищут очевидцев, как Lexus наехал на пешехода на переходе ул. Кулаковского»
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