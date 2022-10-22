Ищут автора фейка об останках участника СВО

Сообщение о том, что обнаруженные останки тела мужчины принадлежат человеку, который участвовал в специальной военной операции, являются фейком, полиция ищет авторов данного сообщения. Источник в правоохранительных органах, сообщает тгк Антифейк.Якутия

Фото: тгк Антифейк.Якутия Источник: тгк Антифейк.Якутия

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх