22.10.2022
12:32
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Происшествия

Ищут автора фейка об останках участника СВО

Сообщение о том, что обнаруженные останки тела мужчины принадлежат человеку, который участвовал в специальной военной операции, являются фейком, полиция ищет авторов данного сообщения. Источник в правоохранительных органах, сообщает тгк Антифейк.Якутия

Фото: тгк Антифейк.Якутия
Источник: тгк Антифейк.Якутия

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