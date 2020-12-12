«Исчезающий народ» Якутии жив

11 декабря 2020 г. состоялась онлайн презентация монографии: «Пространство жизнедеятельности «исчезающего» этноса: юкагиры Якутии в XX–XXI вв.». Авторами книги являются научные сотрудники Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН — Филиппова В.В., Сулейманов А.А., Шадрин В.И., Григорьев С.А., Астахова И.С.

Как было отмечено на презентации, это «первая монография, посвященная исторической динамики жизнедеятельности двух локальных групп одного из древнейших аборигенных этнических сообществ Российской Арктики: тундренных и лесных юкагиров».

Валентина Акимова, к.и.н., доцент кафедры Всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии ИФ СВФУ им. А.К. Аммосова, выступая как рецензент монографии подчеркнула, что представленная работа посвящена актуальной теме, как в силу ее недостаточной изученности, так и ее практического значения для исчезающего юкагирского этноса в современных условиях.

«В монографии подробно раскрывается историография историко-этнографического, социально-экономического изучения юкагиров в разные исторические периоды, и тем, самым впервые дается цельная картина истории развития научного знания о юкагирах. Затрагиваются вопросы расселения и численности юкагиров, их изменения в рамках административно-территориальных преобразований и дан анализ современной ситуации роста численности юкагиров», — отметила Валентина Акимова.

В названии издания слово «исчезающего» взято в кавычках как утверждение, что народ, несмотря, что многие считают его исчезающим, на самом деле жив и развивается.

На обложке использована картина юкагирского художника Николая Курилова «Разрушенный мир». Как пояснил один из авторов монографии и сам представитель юкагирского народа Вячеслав Шадрин, эта картина взята не случайно, в ней изображены две урасы — одна разрушенная, другая полуразрушенная. «Это можно понять, что она строится, т.е. с надеждой, что возрождается», — отметил В.Шадрин.

Книга будет интересна исследователям гуманитарного профиля, а также всем интересующимся историей Российской Арктики.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Международного фонда “Land is life Foundation”, Международной организации “Snowchange Cooperative” и Отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Саха (Якутия).