ИРПО приглашает на дистанционные курсы повышения квалификации
Приглашаем принять участие на курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Информационные и коммуникационные технологии в СПО»
Уважаемые коллеги!
Институт развития профессионального образования приглашает педагогических работников сферы среднего профессионального образования, имеющих высшее или среднее профессиональное образование принять участие в дистанционном формате на курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Информационные и коммуникационные технологии в СПО».
Также информируем о том, что набор слушателей на вышеуказанные курсы повышения квалификации будет проходить согласно графику.
Программа повышения квалификации
«Информационные и коммуникационные технологии в СПО»
Категория слушателей: педагогические работники сферы среднего профессионального образования, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
Трудоемкость обучения: 24 часа
Форма обучения: дистанционная
Цель курса: формирование умений и знаний использования новых современных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания.
В результате освоения курса слушатель должен
знать:
- электронные образовательные ресурсы и информационные ресурсы, необходимые для организации учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ;
- порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесса и его реализации, создания установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным лицам;
уметь:
- применять современные технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы.
Программа КПК:
|№
|Наименование тематических блоков
|Объем часов
|1
|Дидактические возможности ИКТ и мультимедийных средств
|4
|2
|Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
|4
|3
|LMS MOODLE
|6
|4
|Редакторы тестов
|4
|5
|Электронное портфолио педагога
|6
График
проведения КПК «Информационные и коммуникационные
технологии в СПО»
|Группы
|Даты
|Набор слушателей в группы
|Период обучения
|1
|24 -26 марта
|30 марта-03 апреля
|2
|30 марта-03 апреля
|06-10 апреля
|3
|06-10 апреля
|13-17 апреля
Запись на курсы ведется на сайте ИРПО по ссылке: https://irposakha.ru/dpo/kpk/16-kpk/besplatnye/437-informatsionnye-i-kommunikatsionnye-tekhnologii-v-spo
+7 (999) 174-67-82