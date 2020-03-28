28.03.2020
13:01
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Культура & Образование

ИРПО приглашает на дистанционные курсы повышения квалификации

Приглашаем принять участие на курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования  «Информационные и коммуникационные технологии в СПО»

Уважаемые коллеги!

Институт развития профессионального образования приглашает педагогических работников сферы среднего профессионального образования, имеющих высшее или среднее профессиональное образование принять участие в дистанционном формате на курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования  «Информационные и коммуникационные технологии в СПО».

Также информируем о том, что набор слушателей на вышеуказанные курсы повышения квалификации будет проходить согласно графику.

Программа повышения квалификации

«Информационные и коммуникационные технологии в СПО»

Категория слушателей: педагогические работники сферы среднего профессионального образования, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Трудоемкость обучения: 24 часа

Форма обучения: дистанционная

Цель курса: формирование умений и знаний использования новых современных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов обучения и воспитания.

В результате освоения курса слушатель должен

знать:

  • электронные образовательные ресурсы и информационные ресурсы, необходимые для организации учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ;
  • порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесса и его реализации, создания установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным лицам;

уметь:

  • применять современные технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы.

Программа КПК:

Наименование тематических блоков Объем часов
1 Дидактические возможности ИКТ и мультимедийных средств 4
2 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 4
3 LMS MOODLE 6
4 Редакторы тестов 4
5 Электронное портфолио педагога 6

График

проведения КПК «Информационные и коммуникационные

технологии в СПО»

Группы Даты
Набор слушателей в группы   Период обучения
1 24 -26 марта 30 марта-03 апреля
2 30 марта-03 апреля 06-10 апреля
3 06-10 апреля 13-17 апреля

Запись на курсы ведется на сайте ИРПО по ссылке: https://irposakha.ru/dpo/kpk/16-kpk/besplatnye/437-informatsionnye-i-kommunikatsionnye-tekhnologii-v-spo

Источник: Институт развития профессионального образования.
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