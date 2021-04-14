ИРПО и ЦОПП провели выездную стратсессию в районах

С 8 по 9 апреля команды Института развития профессионального образования и Центра опережающей профессиональной подготовки республики организовали и провели работу двух масштабных стратегических сессий в г. Мирном и п. Хандыга Томпонского района.

Работа стратегической сессии «Образование будущего. Мирный — 2035» была посвящена формированию стратегии развития образования Мирнинского района.

На дискуссионных площадках эксперты и участники на примере Мирнинского района выработали актуальные модели взаимодействия участников образовательного процесса для последующей реализации на их основе стратегических задач района и республики.













Работа началась с обсуждения самой роли образования в реализации стратегических задач. Модератором выступила директор Института развития профобразования Иванова Лилия Михайловна. В качестве экспертов в работе выступили заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) Дьячковский Алексей Прокопьевич, глава Мирнинского района Юзмухаметов Ришат Нургалиевич, директор ЦОПП РС(Я) Хабаров Владислав Гаврильевич, директор Института новых технологий РС(Я) Соловьев Айал Михайлович, а также директор РРЦ «Юные якутяне» Васильева Варвара Альбертовна.

Далее в целях определения стратегии развития образования Мирнинского района в долгосрочном периоде состоялась работа в проектных группах, где участники выявили и обсудили глобальные тренды по PEST-анализу.

По итогам сессии группы защитили свои проекты перед экспертами и услышали их заключения. Все представленные проекты показали повышенную мотивацию участников в определении стратегии развития образования района, а также наличие весомого потенциала для дальнейшей работы. Экспертами сессии выступили министр образования и науки РС(Я) Михаил Петрович Сивцев, заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) Дьячковский А.П. и глава Мирнинского района Юзмухаметов Р.Н.

Кроме этого, параллельно большая работа велась в стенах Горно-геологического техникума п. Хандыга Томпонского района. Стратегическая сессия «Горно-геологический техникум — 2040» была организована в целях формирования общего видения развития техникума в разрезе развития системы среднего профессионального образования региона и подготовки кадров.

Также для сотрудников техникума были проведены установочные лекции об итогах форсайт-сессии «суперкампус», трендах в образовании, профессиональном самоопределении и непрерывном образовании, трансформации профессионального воспитания и привлекательности образовательных программ, внебюджетной деятельности в профессиональных образовательных организациях и др.

В результате командной работы они сформировали стратегические предложения и инициативы по развитию техникума, которые касались общих представлений будущего образовательного учреждения, обсуждений рабочих задач, компетенций, финансовых вопросов, требований к преподавательскому составу и др.

Параллельно в техникуме велась программа со студентами и школьниками: были проведены семинары, игры, профориентационные лекции, мастер-классы по верстке веб-страницы, созданию 3D книги и др.

Большая профориентационная работа велась и с учителями, психологами, специалистами по профориентации, с заместителями директоров и родителями: начиная от методов, заканчивая советами по выбору профессии. Руководитель дирекции карьерной навигации ЦОПП Якутии Елизавета Зарубина поделилась сценарием профориентационных игр, показала удобные и актуальные инструменты для работы с детьми, которые могут быть использованы в профориентационной работе школ.

По итогам двух дней группы разработали полные проекты развития, рассмотрели приоритетные направления муниципальной системы образования и эффективные механизмы его дальнейшего развития: были выявлены лучшие решения трансформации нормативной базы Горно-геологического техникума до 2040 года, а также разработана дорожная карта разработки комплексного плана развития образования Мирнинского района до 2035 года.

Благодарим коллектив Горно-геологического техникума, Администрацию МО «Мирнинский район» за плодотворную работу и сотрудничество! Мы верим, что наша общая работа приведёт к большим результатам!