ИРОиПК: встреча с представители Минпросвещения РФ

9 ноября 2022 года состоялась встреча представителей министерства просвещения Российской Федерации Саиды Боташевой, советника отдела контроля реализации национальных проектов и Саиды Бекуловой, ведущего советника отдела контроля реализации национальных и региональных проектов департамента стратегии, программной и проектной деятельности министерства просвещения РФ, сотрудников федерального государственного автономного учреждения «Центр просветительских инициатив» Ивана Злотникова, начальника экспертно-аналитического сопровождения управления методологии и экспертно-организационного сопровождения деятельности, Евгении Уральской, и.о. начальника управления регионального сопровождения проектной деятельности, Яны Кретовой, заместителя руководителя дирекции проектного управления, с сотрудниками АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II». Встречей руководил директор института Ньургун Павлов.

Проведён мониторинг реализации мероприятий национального проекта «Образование», а именно — функционирование Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в образовательных организациях республики.

На встрече с представителями МП РФ и ФГАУ «Центр просветительских инициатив» выступили сотрудники Центра непрерывного повышения профессионального мастерства ИРО и ПК Дианида Абрамова, которая рассказала о деятельности Центра и его роли в реализации Национальных проектов по направлениям «Точки роста», «Земский учитель».

Ушницкая С.Е., заместитель руководителя ЦНППМ, осветила работу по формированию индивидуальных образовательных маршрутов педагогов в формате стажировки.

Данилова М.П., заведующая кафедрой естественнонаучного образования, выступила об организационно-методическом сопровождении педагогов Центров «Точка роста». Большой интерес вызвали курсы повышения квалификации практического характера, где учителя биологии, химии и физики применяли все функциональные возможности оборудования центра «Точка роста» естественнонаучной направленности.

Василий Артемьев, старший преподаватель физико-математического образования, отметил необычный формат I республиканского конкурса-фестиваля проектов школ – центров «Точка роста», который проходил с 25 марта по 15 апреля 2022 года. В течение отведенного срока участники прошли все этапы становления командной работы по разработке исследовательских проектов при использовании выбранных датчиков цифровых лабораторий, выполняли задания чек-поинтов по развитию проектных умений.

О научно-методическом сопровождении деятельности Центров «Точки роста», о проведении обучающих семинаров, вебинаров, конференций, мастер-классов опытных педагогов для учителей республики подробно рассказала Саргылана Слепцова, преподаватель кафедры управления, педагогики и психологии,. Так, на круглом столе в рамках январского совещания работников образования РС(Я) «Интеграция как педагогическое явление» были подведены итоги I республиканского форума педагогов «ТочкаPRO» под названием “Качество образования: методические аспекты”. Данный Форум был проведен с целью выявления педагогических практик, а также изменений содержания предметных областей в рамках реализации Национального проекта “Образование”.

О проекте «Продвижение+», который объединяет всех учителей математики республики, поведала Марина Баишева, заведующая кафедрой физико-математического образования. В рамках проекта ведущие учителя математики проводят консультацию для учащихся по практико-ориентированным заданиям ОГЭ и ЕГЭ.

Московскими специалистами оказана консультативная и методическая помощь по вопросам обеспечения в субъекте необходимых центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе по анализу локальных актов и образовательных программ, обеспечивающих необходимые условия для реализации отдельных мероприятий, а также выявлены успешные практики наряду с имеющимися дефицитами.