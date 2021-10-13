13.10.2021
14:58
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Некролог
ИРОиПК соболезнует…
Администрация, профком, педагогический коллектив АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II выражает глубокие соболезнования первому заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаилу Юрьевичу Присяжному по поводу кончины от тяжелой болезни горячо любимой матери, Людмилы Семеновны Присяжной, ветерана труда Российской Федерации.
Разделяем горечь утраты, крепитесь.
Источник: ИРОиПК
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