ИРОиПК соболезнует…

Администрация, профсоюзная организация, педагогический коллектив АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского – II» выражает глубокие соболезнования коллеге, старшему преподавателю кафедры оценки педагогического мастерства Гаврилу Гаврильевичу Решетникову, по поводу кончины на 85-м году жизни любимого отца, Гаврила Петровича Решетникова, ветерана труда и тыла. Гаврил Петрович — уроженец Усть-Алданского улуса, награждён Почётной грамотой Госсобрания Ил Тумэн РС(Я) за долгий добросовестный труд в сфере сельского хозяйства. Его имя включено в книги «Дети войны» и «Золотые семьи Якутии». Соболезнуем, разделяем горечь невосполнимой утраты. Крепитесь.

Источник: пресс-служба ИРОиПК

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