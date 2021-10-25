ИРОиПК соболезнует…

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» выражают глубокие соболезнования директору Международной арктической школы Сардане Степановне Татариновой, специалисту ОМР ИРОиПК Ольге Степановне Татариновой по поводу ухода из жизни после тяжелой болезни горячо любимой матери, Анны Спиридоновны Татариновой, Почётного ветерана РС(Я), ветерана комсомольского и профсоюзного движения, обладателя медали «Трудовая доблесть», Почетного знака ЦК ВЛКСМ «За освоение целины». Разделяем боль утраты. Крепитесь.

Источник: Пресс-центр ИРОиПК

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