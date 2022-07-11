11.07.2022
13:55
58
Конкурс
ИРОиПК проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Директор года»
С 13 по 15 июля с. г. ИРОиПК проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Директор года»
Источник: пресс-служба ИРОиПК
#Директор года#ИРОиПК#ИРОиПК проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Директор года»#Якутия
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