ИРОиПК подвел итоги сотрудничества с Черкёхской школой имени П.А.Ойунского

В рамках федерального проекта по русскому языку «Гуманитарная школа по типу деятельности» по реализации мероприятия «Совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русского языка» на базе

АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК были созданы стажировочные площадки с участием 14 образовательных организаций в 9 муниципальных районах республики. Проведена большая работа по обобщению и распространению лучших практик и моделей учреждений, обеспечивающих качество образования русского языка с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культуры. Черкехская СОШ имени П.А.Ойунского Таттинского улуса в числе базовых школ принимала активное участие во всех проводимых мероприятиях.

11 декабря на базе Черкехской школы состоялся региональный семинар по теме «Музейная педагогика как эффективный путь формирования коммуникативных компетенций обучающихся национальной школы». В нем приняли участие 25 учителей русского языка и литературы Заречья, воспитатели детского сада, музейные работники. Учителя русского языка и литературы школы поделились богатым опытом работы по организации совместной образовательной деятельности школы и музея.В селе работает известный историко-этнографический музей «Якутская политическая ссылка» и Музей истории Государственности имени П.А.Ойунского. В экспозициях и в архивных материалах музея «Якутская политическая ссылка» широко освещены такие вопросы, как пребывание политссыльных на якутской земле и их общественно-культурная деятельность, якутская тема в русской литературе.

В выступлении учителя Кашкиной Эммы Хрисанфовны была отмечена основная цель музейной педагогики- создание условий для развития личности путем включения ее в многообразную деятельность музея. На развитие музейной педагогики влияние оказала теория диалогизма М.М. Бахтина, согласно которой, на смену старому типу монологической культуры идет новый-диалогический.К сожалению, сегодня на уроках редко звучит полноценное детское высказывание о произведениях искусства, детская речь далеко не всегда выполняет коммуникативно-речевые функции.Практика показала, что здесь надежный союзник школы — музей — как правило, символ национального самосознания, национальной гордости, взаимодействия культур, передающий исторический, научный, художественный опыт от поколения к поколению. Раскрывая многообразие творческой деятельности человека, весомую лепту в культурно-образовательные процессы общества вносят музеи.

Под ракурсом проблемы эффективной речи учащихся, использования образовательного потенциала музея был рассмотрен опыт 20-летнего сотрудничества Кашкиной Э.Х. с Черкехским историко-мемориальным музеем «Якутская политическая ссылка».Разработаны и ведутся занятия по литературному краеведению, школы экскурсовода, проводится исследовательская работа учащихся, деловая игра «Создаем музей» и мероприятия «Бенефис одного экспоната», «Музей в чемодане», квест-игра и квиз-викторина. В рамках круглогодичного лагеря « Сардаана» проводится сезон «Язык мой -друг мой».Краеведческий компонент вводится и в содержание уроков русского языка.

Под наставничеством Эммы Хрисанфовны проводит ступеньки роста молодой учитель русского языка Неустроева Валерия Петровна. Она провела урок-описание музейных предметов «Удивительное рядом». Особый интерес учителей вызвалиинтегрированные уроки и деловая игра «Создаем музей». Перед началом деловой игры проводятся занятия по теме: «Музееведение» с участием научного сотрудника музея. На первом этапе игры создается творческий коллектив. Предлагается распределить должности музейных работников. Затем работа коллектива над поставленными задачами. Учащиеся выбирают название музея, разрабатывают концепцию и тематико-экспозиционный план, тему экскурсий, план работы музея, составляют инвентарную книгу, этикетаж экспонатов, рекламу музея, пишут статью в газету и сценарий открытия музея.Подведение итогов проводится в любой форме: как защита проекта своего музея, как представление музея, как экскурсия по музею, как анализ результатов деятельности участников игры руководителем. На любых этапах работы предлагается помощь и консультация. Как показывает практика, особую значимость проделанной работе придает торжественное открытие музея, когда почетные гости разрежут алую ленту.На семинаре представление музея «Вещи говорят…»учащимися 6 класса, музея «Сибирью плененные» учащимися 8-9 классов убедительно показало, что музейная экспозиция имеет неограниченные возможности в работе с детьми разного возраста. А выступление детского театра «Светлячок» вызвало у зрителей самые яркие эмоции.

Обсудив за «Круглым столом все практические занятия, участники семинара отметили, что дар слова развивается, прежде всего, активным приобщением школьников к действительности и к ценностям культуры.Таким образом, семинар по музейной педагогике объединил филологов, воспитателей, музейных работников с точки зрения взаимодействия языка, образования и культуры. Участники семинара убедились в том, что технология музейной педагогики играет важную роль в развитии коммуникативных компетенций учащихся.