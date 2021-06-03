ИРОиПК о конкурсном отборе по программе «Земский учитель»

2 июня в министерстве образования и науки РС(Я) состоялось зум-совещание по результатам конкурсного отбора по программе «Земский учитель», в котором приняли участие М.Ю.Присяжный, I-й заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия), Н.М.Павлов, директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II», начальники МУО, руководители республиканских общеобразовательных организаций, учителя – участники программы «Земский учитель».

Напомним, региональным оператором данного проекта по РС(Я) – Институт развития образования и повышения квалификации — 15 апреля 2021 года был закончен прием документов на портале программы «Земский учитель». Подано было всего 194 заявки, зарегистрировано 68 пакетов документов от 68 претендентов на 16 вакансий, в том числе: из Республик Тыва — 18, Крым-1, Башкортостан – 2, Саха (Якутия) — 18, Бурятия – 2, Алтайского — 5, Красноярского-1, Камчатского-1, Забайкальского краев -2, Пензенской области -2, по 1 участнику из Владимирской, Липецкой, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской областей, городов Ярославль, Санкт-Петербург и др.

Конкурсной комиссией министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) определены победители конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывающим (переезжающим) на работу в сельские населенные пункты, поселки, города с населением до 50 тысяч человек, пожелавшим работать в школах Республики Саха (Якутия).

На совещании руководители школ рассказали о готовности принять победителя, условиях проживания, компенсационных выплатах. Выступили и победители конкурса: Павлова Аэлита Александровна (МБОУ «Майорская СОШ» МР «Абыйский улус (район), учитель биологии и химии, Тартан-оол Долаана Витальевна из г. Кызыл Республики Тыва (МБОУ «Саскылахская СОШ» МР («Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», учитель математики, Ондар Ай-кат Борисовна из Республики Тыва (МБОУ «Жиганская СОШ» МР «Жиганский национальный эвенкийский район»), учитель физики, Игнатьева Оксана Николаевна из Республики Саха (Якутия) (МБОУ «Соболохская СОШ» МО «Момский район»), учитель физики и информатики, Васильева Рамиля Мухаметовна изСанкт-Петербурга (МБОУ «Жилиндинская СОШ» МР «Оленекский эвенкийский национальный район»), учитель физики, математики, астрономии, Корякина Матрена Петровна из Намского улуса Республики Саха (Якутия) (МКОУ «Хатынгнахская СОШ» МР «Среднеколымский улус (район)», учитель английского языка, Гаряев Цецен Бембеевич из Республики Калмыкия (МБОУ «Кустурская СОШ им. И. Н. Слепцова» МО «Эвено-Бытантайский национальный улус»), учитель химии и биологии.

На вакантные должности учителя информатики и математики в МБОУ «Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа имени И.В. Хоменко» МР «Оймяконский улус (район)» и учителя английского языка в МБОУ «Адычинская СОШ имени В.С. Чирикова» МО «Верхоянский район» будет пересмотр документов, т.к. получены личные заявления от победителей об отказе на переезд, а на должность учителя информатики и физики в МБОУ «Хайырская СОШ имени Василия Ивановича Барабанского» МО «Усть-Янский улус (район)» в связи с несоответствием претендента по профилю министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) будет объявлен дополнительный конкурсный отбор.