ИРОиПК: Межрегиональные научно-практические конференции

15-16 декабря 2022 года на базе АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» состоялись значимые события для педагогического сообщества республики – 2 межрегиональные научно-практические конференции: «Якутские диалоги: язык, образование, культура» и «Диалог языков в этнорегиональном и социокультурном измерении». Конференции посвящены обсуждению научных и методических подходов, связанных с совершенствованием воспитания и обучения на родном языке (русском, якутском, эвенском, эвенкийском, долганском, юкагирском, чукотском и др.).



Первая конференция «Якутские диалоги: язык, образование, культура» прошла в заочном (дистанционном) формате на сайте http://npk-sakha.ru/. На этом же сайте сейчас размещено более 80 материалов — методических разработок, докладов, педагогических проектов, мастер-классов по 4 трекам конференции. С выступлениями на этой конференции заместителей директора Института развития образования и повышения квалификации Бугаева Н.И., Михалевой О.И., Дедюкиной С.В. можно ознакомиться по ссылке http://npk-sakha.ru/.



Вторая конференция «Диалог языков в этнорегиональном и социокультурном измерении» состоялась с участием лучших педагогов-практиков образовательных организаций, которые дали мастер-классы. Было продемонстрировано этническое и языковое многообразие программ обучения в регионе, вариативность подходов, методов и приемов языкового образования. Презентованы образовательный портал на родном и якутском языках, авторские игры для детей на эвенкийском языке с использованием технологии М.Монтессори, сингапурских технологий для обучения детей родному, якутскому языкам, электронно-цифровые квесты на эвенкийском, эвенском языках, а также прошло ознакомление со старославянскими словами.

Все мастер-классы проходили в режиме прямой трансляции и в записи будут демонстрированы на сайте http://npk-sakha.ru/. Надеемся, что материалы конференции станут площадкой конструктивных дискуссий и профессионального диалога между учеными и практиками по обсуждению современных тенденций языкового образования, создадут продуктивные условия для профессионального развития педагогов дошкольных образовательных организаций, учителей родных языков. Обозначенные проблемы, а также тенденции развития языков помогут определить конкретные действия и управленческие решения на долгосрочную перспективу.