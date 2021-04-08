ИРОиПК: 5 призеров финального тура

3-й и 4-й дни конкурса “Учитель года РС(Я)-2021” оказались решающими для 15 финалистов, т.к. определились пятеро призёров, претендующие на “Абсолютного победителя”.

Второй тур «Классный час» и «Мастер-класс» оценивало уже Большое жюри конкурса. Лауреаты продемонстрировали на онлайн-классном часе с учащимися, в основном, профессионально-личностные компетенции вобласти воспитания и социализации обучающихся.

«Мастер-класс» же оценивался по уровню коммуникативной и речевой культурыучастника, трансляции инновационного педагогического опыта.

Итак, по итогам I и II туров на финал вышли 5 призеров:

1. Гончарова Ирина Владимировна, учитель математикиМОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой» Нерюнгринского района;

2. Конова Анна Сергеевна, учитель иностранного языка (кит/англ) МАОУ «СОШ№23 им. В.И. Малышкина» (с УИОП) г. Якутска;

3. Самсонов Михаил Аркадьевич, учитель истории и обществознания МБОУ “Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с УИОП” Мегино-Кангаласского улуса;

4. Романова Саина Григорьевна, учитель физики МБОУ «Белогорская гимназия им. Н.Н. Ефимова» Абыйскогоулуса;

5. Посельская Ульяна Борисовна, учитель химии МБОУ «Томторская СОШ им.Н.М.Заболоцкого» Оймяконскогорайона.

Кто же из них станет победителем? Интрига конкурса сохраняется. С нетерпением ждем пятницу, 9 апреля!