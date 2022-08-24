Иркутянин обманул якутянина при продаже пиломатериалов

В конце февраля текущего года с сообщением о мошенничестве в полицию обратился житель города Якутск. Мужчина рассказал, что стал жертвой обмана при покупке пиломатериалов для строительства дома из соседнего региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» задержали 32-летнего уроженца Иркутской области, подозреваемого в мошенничестве.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, подрабатывая рабочим в сфере торговли пиломатериалами, разместил в интернете объявление о продаже деревянного бруса по цене ниже рыночной. Через некоторое время он встретился с откликнувшимся покупателем для обсуждения сделки, для убедительности показал ему фотографии заготовленного леса и попросил предоплату. Поверив, потерпевший перевёл ему половину стоимости бруса в размере 465 тысяч рублей, получив которые злоумышленник на следующий же день улетел в Иркутск, и перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки от невыезде и надлежащем поведении.

Ведется следствие.