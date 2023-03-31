Ирину Алексееву освободили от должности по собственной инициативе — Телеграм

Ирину Алексееву по собственной инициативе освободили от занимаемой должности руководителя Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я). Указ Главы РС(Я) подписан 24 марта 2023 года, сообщает тгк Торбозное радио, опубликовав скриншот соответствующего указа.

Напомним, на бывшего руководителя Управления архитектуры и градостроительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.

Следствием было установлено, что подозреваемая в декабре 2019 года в рамках заключенного с подрядчиком госконтракта подписала акты о приемке выполненных работ по благоустройству парка в города Покровск, достоверно зная, что фактически объём работы, указанный в них, не был выполнен. В результате незаконных действий общая сумма ущерба составила 1,7 млн.рублей.

Как следует из открытых источников, в 2017-м году в рамках федерального партийного проекта партии «Единая Россия» в Покровске сдали парк культуры и отдыха с большим количеством недоделок. Позднее на их устранение был объявлен аукцион на более, чем 23,9 млн.рублей. Организатором закупки стало Управление архитектуры и градостроительства при главе РС(Я). В прошлом году прошел обыск в помещениях ведомства. Тогда управление архитектуры республики было признано потерпевшей стороной, а подрядчик обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Руководителем управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) – главным архитектором Якутии Ирина Алексеева назначена указом главы Якутии в 2018 году. Она почетный архитектор РС (Я), кандидат архитектуры. С 2015 по 2018 года являлась главным архитектором Якутска.