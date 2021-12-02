02.12.2021
20:13
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Якутия

Ирина Высоких выступит в прямом эфире SakhaGov

Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Высоких Ирина Сергеевна в пятницу, 3 декабря 2021 г. проведет прямой эфир на официальной странице Администрации Главы и Правительства республики @SakhaGov в социальной сети Instagram.

Ирина Высоких расскажет о том, как проходит фестиваль «Зима начинается с Якутии» и ответит на актуальные вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте @SakhaGov.

Начало — в 17.00 час.

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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