Ирина Высоких переезжает… Чем будет дальше заниматься, пока не знает

Сегодня стало известно, что Ирина Высоких покинула пост министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии после трехлетней работы. Многих эта новость удивила и появилось много вопросов об ее уходе. Сама Высоких в соцсети Facebook объяснила, что ушла по собственному желанию, а также сообщила о переезде в Москву, передает ЯСИА.

Глава Якутии Айсен Николаев 3 февраля своим указом освободил Ирину Высоких от должности министра предпринимательства, торговли и туризма региона и назначил исполняющим обязанности министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максима Карбушева. Для многих эта новость стала неожиданностью и появилось много вопросов в связи с уходом Высоких из ведомства.

На странице в Facebook она написала, что уходит по собственному желанию, а дальше в планах — переезд в Москву. Чем конкретно будет дальше заниматься, она пока не знает. Уже экс-министр предпринимательства республики также подвела краткие итоги своей трехлетней работы.

Полный текст со страницы в Facebook Ирины Высоких:

«В начале прошлого года я стала невольным слушателем рассуждений на тему, что «прежде всего мы чьи-то дети, супруги, родители, друзья, а потом уже строители, бухгалтеры, юристы и тд». Не скажу, что я разделяю это утверждение полностью — каждый решает сам для себя что для него стоит на первом плане.

Но я задумалась о том, как я расставляю приоритеты. Расставила ли я их себе сама или просто приняла ситуацию как есть.

Начала анализировать сколько времени я провожу на работе, куда я мчусь в первую очередь после семичасового перелёта, сколько дней из новогодних каникул я была дома, а не у себя в кабинете, о чем я думаю в первые минуты после того, как проснусь, сколько раз в год (!) я обедала или ужинала в компании семьи или друзей… Хорошая ли я дочь, если появляюсь у своих пожилых родителей только 2-3 раза в месяц. Про то, насколько я отличаюсь от среднестатистической хорошей жены, я вообще молчу) А про многие свои собственные желания и потребности я, кажется, вообще забыла в последние годы. Но оглядываясь назад я не жалею.

Я всегда хотела заниматься развитием предпринимательства. Больше 11 лет управляла собственным бизнесом — сначала в сфере стандартизации, потом ещё и в оптовой торговле профессиональным оборудованием. Параллельно вела активную общественно-политическую деятельность, весомая часть которой как раз была посвящена разработке и реализации предпринимательских инициатив.

Потом Айсен Сергеевич стал Главой Республики и пригласил меня на пост министра предпринимательства, торговли и туризма. И вот прошло более трех лет. Много это или мало — понятие относительное. Когда мы обсуждали в моем близком кругу моё решение об отставке, все твердили, что я тороплюсь. Но все понимали, что если я что-то решила, то не передумаю, потому что они знали, что явно внутренних диалогов у меня было много)

Я вообще такой человек, который любит побыть наедине с собой, порефлексировать, помедитировать — и мне очень не хватало времени даже на это в последние годы. Поэтому я прошу понять всех, кто сейчас желает знать ответ на вопрос: «А что дальше?». Пока не знаю. Честно. Мне нужно перезагрузиться, а затем подумать и принять решение будучи уже в другом состоянии. Поэтому я и ухожу не «куда-то», а потому что «пора». Айсену Сергеевичу я так и объяснила и он меня понял. Надеюсь, что поймут и все остальные, чьим мнением я дорожу.

Могу сказать только точно, что будет переезд в Москву — на это много причин. И точно буду первое время концентрировать свое внимание на семье.

Всем кто помогал, критиковал, поддерживал, сопереживал мне в течение этих трех с лишним лет моей работы в качестве министра — мой искренний махтал (спасибо — прим. ЯСИА). Я очень любила свою работу и всегда делала её используя свои ресурсы на максимуме. Моя команда тоже. И моя команда — это не только сотрудники Минпреда и подведов. Это ещё и представители бизнес-сообщества, которые помогали развивать предпринимательство республики, в том числе в этот очень сложный период пандемии.

Несмотря на все трудности, в прошлом году нам удалось достичь исторического рекорда по количеству занятых — мы перешагнули стотысячный порог и сейчас цифра уже приближается к 117000. А количество субъектов МСП не только вернулось к допандемийным цифрам, но еще и растёт в этом показателе. Мы три года подряд формировали и защищали налоговые заявки. И добивались снижения налоговой нагрузки для субьектов малого предпринимательства.

Общими усилиями мы существенно увеличили количество и объем малых закупок крупных заказчиков у МСП. Если сравнивать с 2019 годом — рост показателей более чем на 20 %. И у Минпреда большие планы на 2022 год по дальнейшему выстраиванию взаимоотношений между крупными компаниями и МСП.

Мы создали максимально комфортные условия для турбизнеса — профильные акселераторы, гранты, субсидии, помощь с классификацией, льготные кредиты с учетом сезонности и др. Как результат — даже в пандемию у нас активно строятся и открываются все новые турбазы и гостиницы.

Мы в целом значительно расширили меры поддержки для МСП — и финансовые, и нефинансовые. Из нефинансовых и очень полезных отмечу создание маркетплейса, где товары местных производителей находят своих покупателей по всему миру.

Продолжать можно долго. Но я уверена, что эти результаты будут только приумножены, благодаря компетентным и неравнодушным сотрудникам Минпреда и всех наших подведов. И, конечно, благодаря сильным, независимым и бесконечно талантливым предпринимателям Якутии!

С любовью и благодарностью ко всем, кто читает этот текст, Ирина Высоких».