Ирина Волк: В Якутии пресечена деятельность крупного сообщества наркосбытчиков

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества наркосбытчиков, сообщила официальный представителя МВД России Ирина ВОЛК.

Предварительно установлено, что злоумышленники занимались продажей крупных партий наркотических средств через интернет-магазин в теневом сегменте Интернета. Бесконтактным способом криминальный товар сбывался на территории как минимум 12 субъектов Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские и сотрудники регионального Управления ФСБ России задержали шестерых участников нелегальной схемы. Из оборудованных ими тайников в Москве, Ижевске, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке и Южно-Сахалинске изъято более 16 кг синтетических наркотиков. По оценкам экспертов, этого достаточно для изготовления 85 тысяч среднеразовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет более 95 миллионов рублей.

По версии следствия, двое задержанных являются активными участниками преступного сообщества, которые вовлекали граждан в наркобизнес и в дальнейшем координировали действия курьеров и закладчиков. При этом фигуранты не были между собой знакомы и общались исключительно через мессенджеры.

В отношении них следователем Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1, а также частью 2 статьи 210 УК РФ. Остальным четырем задержанным предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере.

Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде домашнего ареста. Расследование продолжается».