Ирина Волк: В Якутии полицейские спасли от пожара пожилых супругов

«В Республике Саха (Якутия) участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району потушили пожар в частном домовладении и спасли пожилых супругов.

В вечернее время в селе Тюнгюлю в ходе обхода административного участка лейтенант полиции Эрчим Николаев и младший лейтенант полиции Айаал Павлов заметили дым на Нагорной улице. Напарники незамедлительно направились на место происшествия», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оказалось, что горела деревянная летняя терраса, пристроенная к жилому дому. Полицейские постучали в дверь, которая была заперта изнутри, однако хозяева не реагировали. Из помещения доносился громкий звук телевизора. Участковые знали, что в доме проживают супруги-пенсионеры, и в это время они могли уже спать.

«Понимая, что гражданам угрожает серьезная опасность, полицейские силой открыли дверь охваченной пламенем террасы и вошли внутрь. Супруги находились в доме и смотрели телевизор, не подозревая о пожаре. Эрчим Николаев и Айаал Павлов помогли им эвакуироваться на безопасное расстояние. Тем временем огонь перекинулся на деревянный пол за пределы террасы.

До прибытия пожарных расчетов полицейские потушили пламя своими силами, предотвратив его дальнейшее распространение», — добавила Ирина Волк.

85-летний хозяин дома и его 82-летняя жена, почетные ветераны системы образования Республики Саха (Якутия), ветераны педагогического труда, поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь. Слова благодарности участковым выразил и глава сельского поселения «Тюнгюлюнский наслег» Гаврил Данилов.

В настоящее время решается вопрос о поощрении участковых уполномоченных полиции.