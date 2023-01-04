Ирина Волк: Пресечена деятельность группы оптовых наркосбытчиков

Ирина Волк: В Якутии оперативники пресекли деятельность группы оптовых наркосбытчиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Якутское» по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны трое подозреваемых. В наркогруппировке фигуранты выполняли роли «межрегиональных курьеров» и «оптовых складов».

«Осенью в Якутске полицейскими остановлен внедорожник под управлением 22-летнего жителя соседнего региона. В багажнике автомобиля обнаружен саб-вуфер (акустическая система), внутри которого находилось пять свертков с наркотиками. Каждый из них весил около килограмма. Водитель признался, что крупную партию «синтетики» извлек из тайника в лесном массиве в районе поселка Маган. Реализовать ее планировал через теневой магазин в сети Интернет», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске в его квартире во Владивостоке были обнаружены оптовые партии наркотиков общим весом более семи килограммов. Часть из них он привёз из Якутии.

«В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали его сообщника – ранее неоднократно судимого мужчину. Установлено, что данный фигурант привез из города Новосибирска свыше 800 граммов синтетического наркотика и поместил их в тайник. Там сотрудники полиции обнаружили пять свёртков с наркотическим средством aльфа-PVP.

Кроме того, был установлен еще один соучастник противоправной деятельности. В ходе обысковых мероприятий на территории его домовладения в гараже были обнаружены запрещенные вещества трех видов», — рассказала Ирина Волк.

Всего полицейскими из незаконного оборота изъято более 14 килограммов наркотиков.

«Следователем СЧ СУ МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — добавила Ирина Волк.