Ирина Мордосова: Медсестра – престижная и уважаемая профессия!

Медицинские сестры – это те люди в белых халатах, которые часто незаслуженно остаются в тени, когда как от их профессионализма порой зависит наше здоровье и жизнь.

О роли медицинской сестры в деле лечения и выхаживания больных, психологическом климате больницы, который в первую очередь зависит от среднего медицинского персонала, и о важности и престижности этой профессии сегодня нам расскажет главный специалист по сестринскому делу ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 — Национальный центр медицины», председатель Комитета по сестринской практике Ирина МОРДОСОВА.

— Ирина Семеновна, расскажите про современный статус медицинской сестры. Насколько востребована и престижна эта профессия?

— Медицинская сестра – одна из самых древних, уважаемых и востребованных профессий. Испокон веков эти сердобольные женщины выхаживали тяжелобольных. Своим ежедневным уходом, посильной помощью и поддержкой, ободряющим словом они помогали больным быстрее выздороветь. Поэтому, я считаю, что человечество всегда будет нуждаться в профессиональном уходе за пациентами. Безработица нам точно не грозит.

К тому же, мы выходим на международный уровень. Наши медсестры участвовали в V Международном саммите медицинских сестер «Роль медицинской сестры в противостоянии хроническим заболеваниям», который прошел в городе Санкт-Петербург 22 мая. Cаммит медицинских сестер – это крупнейшее движение медсестер и место встречи медработников из России, стран БРИКС, СНГ и Европы, объединённых общей целью – обсудить пути развития сестринского дела в РФ, повысить мотивацию к обучению и профессиональному росту.

Уже третий год медсестры Якутии являются участниками Форума стран БРИКС – международной площадки, призванной оказать политическую поддержку глубоким реформам и трансформации здравоохранения. Страны БРИКС объединяют более 40% сестринских кадров всего мира, неся при этом тяжелое бремя заболеваний. Каждая страна предпринимает меры противостояния исходя из национальных приоритетов. Во многом пример стран БРИКС может быть показательным для России, поскольку входящие в объединение страны, имеющие пока ограниченный бюджет здравоохранения, в борьбе с НИЗ делают ставку именно на специалистов сестринского дела.

— Какова роль медицинских сестер в нашем здравоохранении?

— Роль медицинской сестры расширяется с каждым годом все больше и больше. Современные задачи, возложенные на нас, делают нашу профессию многогранной и очень технологически сложной. Поэтому роль медсестры в здравоохранении я назвала бы сейчас одной из ключевых.

Сейчас представители этой самостоятельной профессии являются не только помощниками врача. Медсестра стала полноправной коллегой врача, выполняющей огромную по объему и важности работу. Установлением диагноза, выбором лечения и назначением лекарств, конечно, занимается только доктор. Но именно медицинская сестра следит за выполнением его назначений, за состоянием больного, осуществляет различные медицинские манипуляции и процедуры, помогает во время операций и так далее. Они знают и понимают весь механизм оказания эффективной и качественной медицинской помощи, хорошо владеют навыками комплексного, всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страданий, реабилитации, профилактики заболеваний, располагает знаниями в области психологии и психотерапии в своей компетенции и т.д. В общем, делает многое из того, без чего полноценное выздоровление пациента было бы невозможным.

— В чем заключается профессиональное развитие современных медсестер?

— Современное сестринское дело находится в постоянном развитии. Профессиональная деятельность становится из года в год более сложной и более интересной, изменяется клиническая практика и система подготовки медицинских кадров. С 1 января 2019 года все представители среднего медицинского персонала РФ перешли на непрерывное медицинское образование – для нас стал открытым Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

Форма обучения изменилась кардинально и теперь медицинские сестры, акушеры, фельдшера обучаются не только в образовательных организациях, но и посредством участия в конгрессах, конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, проводимых Ассоциацией медицинских сестер России. Причем, не только аудиторно, но и дистанционно, онлайн. Так что теперь обучением могут заниматься не только образовательные учреждения, но и наши профессиональные общественные организации.

Очень радует еще одно нововведение – наши специалисты стали приобретать знания и новые компетенции от действующих специалистов-практиков. Что может быть полезнее живого опыта?

Я являюсь председателем Аккредитационной комиссии специалистов со средним медицинским образованием по РС (Я). В 2018 году нами была проведена новая, ранее неизведанная работа – это аккредитация выпускников медицинских колледжей и техникумов. И в эту процедуру «Аккредитация специалиста» с 2021 года вступит средний медицинский персонал. Это обновленная процедура допуска к медицинской деятельности, которая пришла на замену традиционной сертификации.

Мы очень рады всем этим изменениям. Удобно, быстро и эффективно!

— Действительно, очень удобно! К тому же, новый подход позволит Вам значительно сэкономить время и финансы медсестер.

— В связи с этой замечательной новостью в торжественное мероприятие в честь нашего профессионального праздника Международного дня медицинской сестры 12 мая мы презентовали наши обучающие видеопособия, нацеленные на повышение качества работы с пациентами: «Лечебно-охранительный режим», подготовленный медицинским коллективом Клинического центра, «Техника обработки рук медицинским персоналом» от сотрудников Перинатального центра, «Техника взятия венозной крови» от Консультативно-диагностического центра, «Пошаговый алгоритм и мероприятия по инфекционной безопасности медицинского персонала в случае аварийной ситуации», предложенный медицинскими сестрами Сервисных служб, «Стандарт оказания первой неотложной помощи при анафилактическом шоке», разработанное старшими медицинскими сестрами Педиатрического центра, «Техника снятия ЭКГ» от Республиканского кардиологического центра

Каждый центр подготовил свои видеопособия с большой креативностью и прекрасным творческим подходом. Подобная наглядная информация, по нашему мнению, очень актуальна в наш век информационного развития и бешеной гонки времени современности. Всего за 5-7 минут была продемонстрированы все аспекты наших рабочих моментов. Не только пошаговый алгоритм действий медработника и нормы техники безопасности, но и большая пациентоориентированность нашего персонала, бережливое отношение к работе и соблюдение этических норм. Сейчас мечтаем распространить данный опыт по всем медучреждениям республики.

— Существует ли у специалистов среднего медицинского персонала карьерный рост?

— Да, начиная с 2003 года, при Медицинском институте СВФУ стал действовать Факультет высшего сестринского образования. Медсестры, желающие карьерного роста, могут обучиться там и претендовать уже на более высокие должности, такие как старшая медсестра и т.д.

— Расскажите про систему работы медицинских сестер Национального центра медицины.

— Совет по сестринскому делу Медцентра действует и развивается, в первую очередь, по единой политике руководства НЦМ. Создана вертикаль управления и взаимодействия главного внештатного специалиста по сестринскому делу и шестерых главных медицинских сестер со старшими медицинскими сестрами в тесном сотрудничестве с региональной общественной организацией «Ассоциация средних медицинских работников РС (Я)».

На сегодня в нашей организации работает 1021 специалиста со средним медицинским образованием, из них 63 имеют высшее сестринское образование. Укомплектованность сестринскими кадрами составляет 88 %, 640 специалистов имеют квалификационные категории, из них 423 — высшую, сертифицировано 100 %. В центре трудятся три заслуженных работника здравоохранения России, четыре Заслуженных работника здравоохранения РС (Я), тридцать пять «Отличников здравоохранения РФ», сто тридцать девять «Отличников здравоохранения РС (Я)», шесть специалистов награждены знаком «За верность профессии».

Активно работает Совет по сестринскому делу, в который входят не только руководители, но и опытные медсестры. Данный Совет является без преувеличения глобальной силой, которая влияет на качество медицинской помощи и формирование единой политики сестринского дела. Наши специалисты принимают активное и непосредственное участие в развитии и реализации федеральных и региональных программ, направленных на обеспечение доступности и качества медицинских услуг, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни.

Принимаем активное участие в республиканских и российских научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах, обсуждениях вопросов, касающихся сестринской практики и передачи опыта. Средний медицинский персонал НЦМ активно публикуется в региональных и российских медицинских изданиях, выпускаем свой собственный журнал «Пульс», сборники тезисов, пишем статьи для сайта НЦМ и Министерства здравоохранения РС (Я).

Национальный центр медицины является площадкой внедрения множества новых, абсолютно неизвестных ранее технологий и направлений, которые перешли в опыт, уверенность и профессионализм наших специалистов, являясь примером передовой практики медицинских сестер, акушерок и фельдшеров. Сестринские коллективы с успехом осваивают инновационные формы организации труда, основанные на внедрении современных инновационных сестринских технологий, стандартизации сестринской деятельности, организации сестринского ухода по высокотехнологичным и ресурсосберегающим технологиям, доказывая ежедневно свою компетентность и профессионализм.

Практическое здравоохранение нашего Центра тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, медицинскими колледжами, факультетом ВСО. Ведь воспитание и становление молодого поколения является нашей общей целью. Образовательные центры готовят молодые кадры, мы в свою очередь представляем им клиническую базу для практического обучения, обеспечиваем рабочими местами. Медицинские сестры, имеющие высшее сестринское образование, занимаются преподавательской деятельностью, являются руководителями выпускных квалификационных работ выпускников, исследовательских работ. Главные специалисты, сестры являются членами и председателями государственных экзаменов.

Еще одной из новых форм нашего тесного сотрудничества с образовательными медицинскими учреждениями является наше участие в качестве экспертов на чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства. Например, таком, как крупнейший региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills Russia — движении, дающем молодым специалистам отличную возможность получить бесценный опыт применения своих знаний в профессиональной деятельности. Также хотелось бы выделить такие конкурсы молодых специалистов, как республиканский конкурс «Профессия-жизнь», «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» и др. В 2018 году наша коллега Прибылых Александра, акушерка Перинатального центра достойно заняла II почетное место и была награждена дипломом финалиста Всероссийского конкурса «Молодые специалисты – взгляд в будущее». Гордимся коллегой!

В последние годы активно проводятся сестринские исследования, создаются условия, обеспечивающие формирование компетенций, основанные на познавательной деятельности самого медицинского персонала, что позволяет медицинским сестрам внедрять инновационные медико-психолого-социальные технологии. Таким образом, сестринский персонал продвигает свои идеи и доказывает их лечебную и экономическую эффективность.

— Расскажите про инновации НЦМ, новое оборудование, уникальные сложные операции, во внедрение которых включается средний медицинский персонал.

— Система работы нашего Медцентра очень слажена и построена таким образом, что во внедрение каждой инновации, нового оборудования или метода диагностики и лечения, обязательным образом включается и средний медицинский персонал. Совершенствуется не только практика врачей, но и стандарты и алгоритмы ухода за пациентами. Таким образом, с каждым годом растет и наш профессионализм.

Какие есть инновации? Это выхаживание недоношенных детей, в методику которого постоянно добавляются современные аспекты. Развитие сердечно-сосудистой хирургии. Трансплантация родственных и кадаверных органов. Стремительно развиваются вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО и т.д.). Кахлиарные импланты детям, страдающим врожденной глухотой. И многое-многое другое. Мы развиваемся и идем в ногу с развитием современной медицины.

— Как начинался Ваш трудовой путь?

— Мой трудовой путь начался в 1992 году – год открытия Якутского Консультативно-диагностического центра (ныне Медцентр), куда я была направлена по распределению. Как сейчас помню, свои впечатления от Дворца медицины… Как я мечтала там работать! Как была воодушевлена!

Попала я тогда в одно из самых лучших отделений – гепатодуоденальное отделение, внутренняя организация работы которого была налажена до мелочей. Работала под крылом сильнейших руководителей, которые сразу поставили нам очень высокую планку работы. Я получила огромный опыт работы, наработала хорошую практику. До сих пор помню советы моих первых и, наверное, самых главных наставниц.

Яковлева Аграфена Васильевна, которая сейчас является внештатным специалистом по управлению сестринской деятельностью Минздрава РС (Я), научила меня организаторской работе и навыкам лидера. Я стараюсь применять в своей работе ее стиль управления, умение оценивать и просчитывать риски, самое главное – ее особое мышление в организаторской работе.

Медсестра Колодезникова Полина Ивановна показала своим примером, как нужно и можно любить свою профессию, пациентов, научила всем премудростям сестринской работы. Сейчас она в здравии, ей 87 лет. Мы никогда не забываем свою наставницу, постоянно навещаем ее, поздравляем с праздниками.

Две эти прекрасные женщины сыграли ключевую роль в моей жизни. Я люблю свою профессию и развиваюсь в ней, в первую очередь, благодаря им.

— Какие качества помогли Вам стать успешной в своем деле?

— Как я уже сказала, благодаря моим сильным наставникам и руководителям. Вся моя трудовая деятельность обозначена в НЦМ. Я прошла все этапы сестринского дела, начиная от палатной медсестры до главного специалиста по сестринскому делу Центра.

— Поделитесь интересным случаем из своей медицинской практики.

— Таких случаев было много, но поделюсь самым свежим. На юбилее стало плохо одному из гостей. Я оказала ему первую медицинскую помощь и человек был спасен. К чему я это рассказываю? Мы, медицинские работники, можем оказать первую помощь рядом находящимся людям: на улице, в торговом центре и т.д. У нас есть возможность приносить пользу обществу и это здорово!

— Какие личностные качества обязательны для работы медсестры? Как ни крути, это работа для избранных.

— В медицине нет случайных людей. Понятие же медсестра — синоним милосердия и гуманности. Без сострадания, доброты и терпения невозможно оказывать эффективную медицинскую помощь, по-настоящему поддерживать пациента. По крайней мере, люди без этих качеств характера у нас не задерживаются.

— Да, это уникальный характер. А теперь ответьте на один важный вопрос. Считается, что медсестры определяют психологический климат медицинского учреждения. Как?

— Почему так говорят? 80 % времени пациент находится с медицинской сестрой, под ее оком. Какие-либо изменения в состоянии, настрое и настроении больного человека, прежде всего, замечает медсестра. От того, насколько внимательно мы отнесемся к больному, грамотно и вежливо ответим на его вопросы, будет зависеть настрой пациента, его отношение к врачам.

Психологический же климат каждого отделения, по моему мнению, зависит, прежде всего, от его коллектива, от присутствия в нем дружеской атмосферы, командного духа…

— Как ни крути, у Вас очень сложная профессия. Реанимация, ночные смены… Знаю, что иногда медсестрам приходится переносить пациентов на руках. Как справляетесь со стрессом?

— Да, для медсестры иногда очень важно быть физически сильной, быстрой и выносливой. Конечно, устаем. Но нет радости больше, когда видишь выздоравливающего пациента! Когда слышишь от них слова благодарности. Тогда случается огромный прилив энергии.

И… Чаще всего вспоминаешь почему-то своих тяжелых пациентов. И их счастливые глаза после выздоровления. В такие моменты ты понимаешь, как любишь свою профессию.

Да, наши медицинские сестры — это настоящие патриоты и энтузиасты дела, которые всегда остаются верными своему призванию, не унывают и несут гордое звание сестер милосердия. Прекрасно, что они развиваются. Идут в ногу со временем. А главное – подают лучший пример истинной бескорыстности, терпения и сострадания к людям!

Спасибо Вам за Ваш нелегкий, бескорыстный труд во имя самого дорогого — во имя жизни и здоровья наших граждан!

Справка

Мордосова Ирина Семеновна — главный специалист по сестринскому делу ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ», председатель аккредитационной комиссии по первичной аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием по РС(Я), член Правления региональной общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников РС(Я)», председатель комитета по сестринской практике.