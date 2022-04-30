Ирина Любимова – спикер Московского международного салона образования

29 и 30 апреля в городе Москве проходит одно из крупнейших событий образования — 9-й Московский международный салон образования. В рамках обширной программы салона 29 апреля в зале «Диалог» состоялся круглый стол на тему «Этнокультурное дополнительное образование: могут ли традиции стать трендом?».

Модератором круглого стола выступил Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ «Высшая школа экономики». В числе спикеров выступила и министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова.

Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы развития дополнительного образования в регионах России, в частности этнокультурную составляющую дополнительного образования детей. Ирина Любимова рассказала о том, как на примере Республики Саха (Якутия) используются возможности этнокультурного дополнительного образования для сохранения культурного наследия, воспитания культуры межнационального общения, учитывая тот факт, что в нашей республике проживают представители многих национальностей.

«Многонациональный состав населения нашей республики делает необходимым сохранение и передачу исторических и культурных ценностей всех народов России. Образовательная политика Республики Саха (Якутия) направлена на создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей семей, населяющих регион. И, на мой взгляд, оптимальным полем для воспитания у подрастающего поколения сознания определенной этнокультурной принадлежности является сеть учреждений дополнительного образования», — сказала Ирина Павловна.

Министр отметила, что заявленная тема круглого стола является актуальной в силу того, что полномочия по разработке и реализации региональных программ развития образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей программ переданы на уровень субъектов Российской Федерации:

«Нам дают возможность разрабатывать свои региональные программы или внести региональный компонент. У нас в республике есть своя концепция дополнительного образования по возрастным категориями детей. Когда регион имеет свое видение и концепцию развития образования, то ее реализация осуществляется гладко. Мы сейчас много говорим о том, что дети должны получить профессию. Я считаю, что дополнительное образование может стать именно тем фундаментом, где ребенок ищет себя, затем находит и продолжает развиваться в этом направлении».

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что необходимо искать те варианты при котором дополнительное образование помогало бы сохранять традиции и не только для детей, но и для самой территории, и для других территорий многонациональной страны. Спикеры отметили, что видно, как намечаются связки обновления практик дополнительного образования этнокультурного содержания с использованием современных технологий.