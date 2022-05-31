Ирина Любимова дала совет, как успешно сдать ЕГЭ



Министр образования и науки республики Ирина Любимова в эфире программы «Якутия. Live» рассказала, как успешно сдать выпускные экзамены, передает ЦУР Якутии. «Что поможет, так это умелое планирование дня, планирование недели. Надо просто читать уроки в свое время. Также нужно обязательно уделять время отдыху. Нужно хорошо спать и питаться. Самое главное — чтобы рядом были родители, которые поддерживают, чтобы было спокойствие в семье, особенно в эти дни», — говорит Ирина Любимова. Бессонные ночи перед экзаменом не помогут, добавила министр. Также Ирина Любимова отметила, что скептически относится к идее многих родителей отдавать своих детей в те школы, где много стобалльников ЕГЭ. «Каждый ребенок может быть талантлив по-своему: например, по спортивному направлению или по художественной самодеятельности, или просто как школьный общественный активист. Любая школа хорошая, нет плохих школ», — заключила она. Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».

