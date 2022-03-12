Ирина Котенко: Якутии нужна «зеленая ветка» для завоза продукции

В сложившейся новой экономической ситуации в Якутии намерены сдерживать цены на продовольственные товары, а также обеспечить необходимые запасы до наступления распутицы и закрытия переправы. Об этом сообщила заместитель Координационного совета по предпринимательству при главе Якутии Ирина Котенко, передает ЯСИА.

«В сложившейся ситуации мы стараемся сдержать цены, стараемся насытить рынок. Мы встречаемся с крупным ритейлом, оговариваем поставщиков, совместно с Минпредом ищем надежных партнеров. Уже есть договоренность по сахару и крупам. Мы все прекрасно понимаем, что республика отдаленная – у нас очень сложная логистика, очень сложный завоз, тем более, сейчас начнется распутица. Мы нацелены на то, чтобы правительство, Минтранс помог сделать «зеленую» ветку для поступления продукции и насытить наши базы именно до закрытия переправы», — отметила Ирина Котенко.

При этом она отметила, что повышение цен, а также дефицит товаров зависит не только от предпринимателей, но и от ряда причин, в том числе в случае, если производители задерживают продукцию.

«Это ощутили все регионы России, не только Якутия. Если нет завоза продукции, есть дефицит. Если создается неискусственный дефицит, все равно цены растут. Многое зависит не от нашей валюты, если прыгает доллар, то естественно будут меняться цены на товары. Тем более, многие товары – биржевые. Тем не менее, я думаю, что мы найдем консенсус, не оставим республику без товаров», — подчеркнула Котенко.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА.