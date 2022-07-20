Ирина Файрушина спасла в Сунтаре тонущего ребенка

Об этом сообщает газета «Сунтаар сонуннара».

Мать пятерых детей Ирина ФАЙРУШИНА в тот день отправилась купаться на Вилюй под местностью Лесной со своей семьей. Боковым зрением она заметила, что в воде словно кто-то барахтается. Однако муж не разделил ее тревоги, он счел, что кто-то просто плавает.

Ирина же почувствовала тревогу и побежала вдоль берега. Потом вошла в воду глубоко, по горло, и смогла нашарить руку ребенка. Так она вытащила на берег девочку Николину, которая наглоталась воды и все спрашивала, где ее мать.

Ирина отметила, что чувствовала себя уверенно, так как хорошо плавает. Но все еще дает себя знать травмированный локоть.

Прошло несколько дней, а Ирина все еще вспоминает этот случай, и каждый раз ее охватывает волнение, тревога. А если бы они не пошли в тот день на пляж? Как раз собирались изменить планы.

Когда Ирина рассказала родителям о случившемся, ее отец Александр Михайлович ЧЕТВЕРТАКОВ вспомнил, что и он спас человека от водной стихии. Когда он учился в 8 классе, как-то забыл дома тетрадь, поэтому учитель отправил его за ней. Идя берегом реки, он увидел, что мальчика уносит на льдине. Восьмиклассник вбежал в ледяную воду, и спас мальчика. Г

Издание напоминает родителям, что надо всегда держать детей в поле зрения и не оставлять их в опасности.

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