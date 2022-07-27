Ирина Алексеева ответит на вопросы в прямом эфире

Руководитель управления архитектуры и градостроительства Якутии — главный архитектор республики Ирина Алексеева в среду, 27 июля 2022 года, проведет прямой эфир на официальных страницах администрации главы и правительства республики SakhaGov в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ирина Дмитриевна расскажет об успешном завершении Всероссийского конкурса по разработке мастер-плана города Якутска, реализации программ «1000 дворов на Дальнем Востоке», «Формирование современной городской среды», а также ответит на все актуальные вопросы, связанные с работой управления, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_29578

https://ok.ru/sakhagov/topic/155237868383664