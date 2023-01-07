Ирина Алексеева остается дома

Как вчера сообщал Sakhalife, 6 января, в выходной день Якутский горсуд продолжал работать — судья Альберт Горохов рассмотрел несколько дел, которые, видимо, не терпели отлагательств. Среди них — продление домашнего ареста Ирине Алексеевой, главного архитектора Якутии. На сайте суда не было сообщения, какое решение принял судья.

Зато утром тгк Торбозное радио сообщил следующие подробности: 6 января, с третьей попытки следственных органов, продлен срок домашнего ареста Ирине Алексеевой, который истекал 11 января. Первая попытка состоялась 4 января, но судья Пауль Любовь вернула ходатайство следователю. Вторую попытку следствие предприняло на следующий день, 5 января. Но судья Надежда Швецова поздно вечером вновь вернула ходатайство. И только третья попытка увенчалась успехом. Ранее, 18 декабря суд запретил Алексеевой, помещенной под домашний арест за коррупционное преступление, выходить за пределы жилого помещения за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет.

Напомним, на руководителя Управления архитектуры и градостроительства Ирину Алексееву возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Продолжается расследование уголовного дела и было установлено, что подозреваемая в декабре 2019 года в рамках заключенного с подрядчиком госконтракта подписала акты о приемке выполненных работ по благоустройству парка в города Покровск, достоверно зная, что фактически объём работы, указанный в них, не был выполнен. В результате незаконных действий общая сумма ущерба составила 1,7 млн.рублей.

Руководителем управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) – главным архитектором Якутии Ирина Алексеева назначена указом главы Якутии в 2018 году. Она почетный архитектор РС (Я), кандидат архитектуры. С 2015 по 2018 года являлась главным архитектором Якутска.