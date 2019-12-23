23.12.2019
18:00
163
Якутия
«ИрАэро» открывает продажи на субсидируемые рейсы
С 8 января 2020 года авиакомпания «ИрАэро» приступает к выполнению полётов по субсидируемому маршруту из Усть-Кута (Иркутская область) в Ленск (Якутия (Саха)) и обратно.
Рейсы будут выполняться на самолётах Ан-24 по средам и пятницам. Вылет из Усть-Кута в 10:30, время в пути два часа. Обратные рейсы в тот же день, вылет из Ленска в 14:30, прибытие в Усть-Кут в 15:30.
Предельный тариф в одну сторону 5235 рублей. Воспользоваться льготой могут все категории граждан.
Билеты на рейсы Усть-Кут – Ленск в продаже на сайте авиакомпании www.iraero.ru. Любую справочную информацию можно получить по бесплатному номеру в России 8 (800) 707-49-96.
Фото: "ИрАэро"
Источник: Николай Бессонов, пресс-секретарь "ИрАэро"
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