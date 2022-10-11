Иппотерапия — замечательный способ развития особых детей

Иппотерапия — один из замечательных дополнительных способов развития особых детей. Благодаря занятиям дети укрепляются физически и получают особое удовольствие от общения с животными. Как рассказал «Эхо столицы» инструктор по адаптивной верховой езде Максим Кормишин: «Одну из наших подопечных зовут Ксюша. Сначала она занималась у нас иппотерапией, после перешла на верховую езду и на данный момент занимается уже почти четвертый год. И сейчас она работает с нами в качестве инструктора, во время занятий водит коня, для этого она, несмотря на вторую группу инвалидности, освоила ряд дисциплин, связанных с техникой безопасности и механики лошади».