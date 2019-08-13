Процентная ставка по ипотеке — это один из важных факторов, оказывающих влияние на выбор программы ипотечного кредитования. Совсем недавно процентные ставки по всем видам ипотечного кредитования в Россельхозбанке достигли рекордно низкой отметки. Здесь одновременно работают несколько ипотечных акций «Ипотека для семей с детьми», «Мечты сбываются», «Дом мечты», а также по программе рефинансирования ипотеки «Не переплачивай». Сегодня о возможности сэкономить на ипотеке мы беседуем с финансовым экспертом, директором регионального филиала одного из самых крупных и устойчивых банков России — АО «Россельхозбанк» Василием Тимофеевым.

— Добрый день, Василий Васильевич! Предлагаю начать с главной новости текущей недели — ипотека под 4,7% годовых*. Кто может получить ипотеку под такой процент?

— Льготная процентная ставка 4,7% годовых предоставляется на весь срок кредитования по программе с государственным субсидированием для семей с детьми **. Это прекрасная возможность улучшить качество жизни для семей в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок. Ипотечный кредит может быть предоставлен на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита на приобретение квартиры на первичном рынке.

— А что касается ипотеки от 9,2 % годовых***?

— Мы улучшили и продлили действие акции «Мечты сбываются». Теперь якутяне могут купить квартиру на первичном и вторичном рынке жилья в ипотеку по сниженной ставке от 9,2 % годовых. Это специальная акция для всех категорий клиентов с первоначальным взносом не менее 20%. Ставка от 9,2 % годовых действует при приобретении квартиры на первичном или вторичном рынке на сумму 3 млн рублей и более. А если сумма меньше — существует возможность оформить ипотеку по ставке от 9,4% годовых. Акция действует до 1 октября 2019 года.

— Расскажите, пожалуйста, о специальном предложении по рефинансированию ипотечных кредитов от 9,4% годовых****.

— До 1 октября текущего года у якутян есть возможность воспользоваться акцией «Не переплачивай». Это позволит уменьшить процентную ставку и сумму общей переплаты по ранее оформленной ипотеке. По желанию клиента могут быть сокращены срок и размер ежемесячного платежа.

— В последнее время все больше желающих жить в частном доме, вдали от шума и суеты. Есть ли в Россельхозбанке ипотека на приобретение земельного участка?

— Да, действительно интерес к частному сектору в последние годы заметно возрос. Именно поэтому в Россельхозбанке запущена акция «Дом мечты», в рамках которой до 31 августа 2019 года у заемщиков Россельхозбанка есть возможность приобрести земельный участок или жилой дом с земельным участком в ипотеку по специальной ставке от 10% годовых*****.

— Как еще можно «удешевить» ипотеку?

— Кроме годовой процентной ставки на размер суммы, которая будет выплачена банку, влияет способ расчета ежемесячных платежей — аннуитетный или дифференцированный. С точки зрения экономии заемщику более выгодно оформить ипотеку с дифференцированными платежами. Так как размер ежемесячных платежей будет меняться в зависимости от срока — первые годы она будет высокой, но с течением времени начнёт постепенно снижаться. Преимущество этого типа оплаты в том, что итоговая сумма выплаченная банку по процентам будет меньше, а недостаток — в том, что в первые годы ежемесячные платежи выше. Аннуитетный тип платежей удобен тем, что клиент вносит весь период одинаковые суммы.

Россельхозбанк один из немногих банков, где сохранилась возможность выбрать дифференцированный платеж. Все желающие могут получить два графика платежей по обоим способам расчета для сравнения в офисе Россельхозбанка и в зависимости от результата принять решение. Здесь стоит добавить, что выбрав дифференцированные платежи можно сэкономить до 30%.

— А что делать, если вы получили отказ?

— Здесь следует понимать, что кредитование — одно из основных видов деятельности банков и мы заинтересованы в выдаче кредитов населению. Все банки работают в похожих условиях, по требованиям Центрального банка России. Если вам отказали в одном банке, то, скорее всего, и в другом банке будет отказ.

Допустим, вы не уверены, что вам одобрят ипотеку либо вы уже получили отказ, попробуйте взять созаемщиков со стабильным заработком. Одним из существенных преимуществ Россельхозбанка является возможность привлечь в качестве созаемщиков до 3-х физических лиц, в том числе не состоящими с вами в родственных связях.

Кроме этого можно заказать в Россельхозбанке отчет из Национального бюро кредитных историй, а также проверить наличие задолженности через сайт Федеральной службы судебных приставов. Так вы можете примерно оценить свой кредитный рейтинг.

В случае если отказ все-таки получен, предлагаем рассмотреть накопительные программы: вклады или ПИФы (паевые инвестиционные фонды), чтобы ваш первонача-льный взнос не обесценивался, а работал на вас. Есть примеры, когда наши клиенты, при помощи грамотного управления финансами, смогли купить квартиру и без ипотеки. Если вас заинтересовала такая возможность — смело обращайтесь в ближайший офис Россельхозбанк.

— Какие основные требования банки предъявляют к заемщикам?

— Ипотечный кредит может быть предоставлен платежеспособным физическим лицам в рублях Российской Федерации на срок не более 30 лет (включительно). Срок действия решения АО «Россельхозбанк» — 90 или 60 календарных дней в зависимости от программы. Среди основных требований, предъявляемых к заемщику: общий стаж работы, который должен составлять не менее 1 года, при этом на текущем месте не менее 6 месяцев; гражданство и регистрация на территории Российской Федерации; возраст от 21 до 65 лет (включительно) при условии, что срок возврата кредита наступает до исполнения заемщику 65 лет.

— Я слышал, что в Россельхозбанке можно оформить ипотеку до 75 лет.

— Да, это возможно. В Россельхозбанке максимальный допустимый возраст заемщика может быть увеличендо 75 летпри одновременном соблюдения следующих условий: наличие Созаемщика (срок возврата кредита наступает до исполнения Созаемщику 65 лет), а так же до момента исполнения Заемщику 65 лет должно пройти не менее половины срока кредита.

— Судя по всему следует поторопиться и оформить ипотеку в Россельхозбанке в ближайшее время. Спасибо за интересную беседу.

* Ипотечный жилищный кредит предоставляется при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости квартиры. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей включительно до 12 млн рублей включительно для объектов, расположенных на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей включительно для объектов, расположенных на иных территориях субъектов РФ. Обязательное страхование предмета залога в пользу банка на весь срок кредита. Ставка в размере 4,7% годовых действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования, неисполнения обязательств по пролонгации личного страхования заемщиков ставка по кредиту устанавливается в размере ключевой ставки Банка России на дату подписания кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта. Срок акции до 01.03.2023**.

** «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми» действует в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей».

*** Первоначальный взнос — 20% и более от стоимости приобретения объекта недвижимости. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей до 60 млн рублей включительно. Процентная ставка действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка увеличивается на 1 процентный пункт.

**** Сумма кредита по кредитам на рефинансирование действующих ипотечных кредитов, полученных ранее на приобретение квартиры на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также на приобретение жилого дома с земельным участком (в том числе таунхауса) — от 100 тыс. рублей до 20 млн рублей включительно в зависимости от предоставляемого в залог объекта недвижимости. Процентные ставки действуют при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка увеличивается на 1 процентный пункт. До регистрации ипотеки в пользу АО «Россельхозбанк» процентная ставка увеличивается на 2 процентных пункта.

***** Процентная ставка по ипотечному жилищному кредиту составляет от 10,0% годовых. Первоначальный взнос — 10% и более от стоимости приобретения объекта недвижимости. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей до 20 млн рублей включительно. Процентная ставка действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка увеличивается на 1 процентный пункт.

Более подробную информацию об условиях предоставления специальных ставок можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100. Данная информация является рекламой. Не является офертой. Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.