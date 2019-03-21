«Ипотечные каникулы»: кто сможет ими воспользоваться?

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о введении «ипотечных каникул». Это первый документ из списка инициатив, которые президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

ТАСС объясняет, кому помогут нововведения в их нынешнем виде.

О чем говорится в документе? «Ипотечные каникулы» — это одна из форм реструктуризации кредита по ипотеке , а по сути, беспроцентная отсрочка платежей, которую банк предоставляет на определенный срок.Законопроект предполагает установку льготного периода — до шести месяцев,— на время которого заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет либо вообще не платить по ипотечному кредиту, либо уменьшить выплаты. Для этого ему нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор. Попросить об «ипотечных каникулах» можно только один раз за время действия договора. При этом на них нельзя будет претендовать, если вы уже реструктуризировали ипотеку — в своем же или другом банке. Также жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. И в течение всего срока «ипотечных каникул» не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято. Как объяснили законодатели, это может быть:

безработица — в этом случае нужно официально зарегистрироваться в качестве безработного в службе занятости;

инвалидность — первой или второй группы;

смерть близкого родственника, если у заемщика есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи;

временная нетрудоспособность — дольше чем на два месяца;

снижение семейного дохода на 30% и больше. Предполагается, что кредитные организации должны будут ответить на обращение не позже чем через пять рабочих дней. При этом банки вправе попросить у заемщика дополнительные документы на жилье или для подтверждения его трудной жизненной ситуации. Сразу после окончания льготного периода заемщик платит по первоначальным условиям договора. А все платежи, которые он отложил, переносятся на самый конец выплат. Общий срок кредита, соответственно, увеличивается на время льготного периода. Впрочем, возможность досрочного погашения никто не отменял. Каникулами могут воспользоваться те, у кого уже есть ипотечные кредиты, и те, кто оформит их после вступления закона в силу.

Фото с сайта newizv.ru