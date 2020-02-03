ИПНГ СО РАН расширяет географию сотрудничества

Обсуждены перспективы сотрудничества Института проблем нефти и газа СО РАН с АО «Воронежсинтезкаучук».

23-24 января текущего года директор Института проблем нефти и газа СО РАН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», доктор технических наук Марина Соколова и заместитель директора ИПНГ СО РАН по науке, кандидат технических наук Николай Шадринов посетили с рабочим визитом АО «Воронежсинтезкаучук» (г. Воронеж).

АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших отечественных производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов и входит в состав дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза корпоративной структуры ПАО «СИБУР холдинг».

В первый день визита, представители Института ознакомились с парком оборудования, на котором проводятся исследования и испытания Центра «Эластомеры» АО «Воронежсинтезкаучук». Якутские ученые посетили лаборатории испытаний каучуков и лаборатории по разработке битумных и эластомерных материалов, а также термоэластопластов (ТЭП) и клеев.

Директор ИПНГ СО РАН, д.т.н. М.Д. Соколова и заместитель директора ИПНГ СО РАН по науке, к.т.н. Н.В. Шадринов

Во второй день визита Марина Дмитриевна и Николай Викторович приняли участие в рабочих встречах с представителями Центра «Эластомеры» АО «Воронежсинтезкаучук» и ООО ПСК «БИОСИНТЕЗ» Биохимического холдинга «ОРГХИМ», на которых были обсуждены основные возможные направления сотрудничества предприятий с научным институтом.

В этот же день была проведена видеоконференция с представителями КЦ «СИБУР» по сотрудничеству в части эксплуатации сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который планируется выпускать в компании «СИБУР», в условиях Крайнего Севера и Заполярья.

Обсуждение перспектив сотрудничества с АО «Воронежсинтезкаучук»

В результате обсуждения взаимодействия и дальнейшего сотрудничества в части применения материалов, производимых ПАО «СИБУР» и БХХ «ОРГХИМ» при эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Заполярья, стороны пришли к заключению о предоставлении Институту новых видов каучуков, термоэластопластов и пластификаторов. На основе этих материалов в ИПНГ СО РАН будут проведены исследования, в том числе климатические, направленные на разработку и поиск новых областей применения продукции ПАО «СИБУР» и БХХ «ОРГХИМ» при разработке морозостойких полимерных и полимер содержащих материалов, адаптированных для использования в условиях Крайнего Севера.