Инженеры будущего в Якутской ГСХА

«В.П.Ларионов — Якутии достойный сын»

Основной целью работы инженерного факультета Якутской ГСХА является формирование региональной модели многоуровневого непрерывного инженерного образования, интегрированной в российское и мировое образовательное пространство и удовлетворяющей опережающему развитию высокотехнологичного и инновационного производства в регионе.

С 25 февраля на инженерном факультете проведена неделя, посвященная памяти Владимира Петровича Ларионова, первого академика Российской академии наук из народа Саха.

В рамках данного мероприятия с 26 по 28 февраля проведена Квест-игра «Я — Технарь». По положению игры было сформировано три смешанных команд по 7 участников из числа 1,2,3 курсов направлений «Агроинженерия» и «Природообустройство и водопользование». Участники интеллектуальной игры прошли этапы увлекательных заданий на проверку логического мышления, смекалки и оперативности в разрезе изучаемых дисциплин на кафедрах «Технологические системы АПК», «Энергообеспечения в АПК» и «Прикладная механика».

Профессорско-преподавательский состав кафедры технологических систем АПК на правах старшей кафедры открыл эстафету 26 февраля в учебном корпусе №3 академии. Состоялось торжественное открытие игры под руководством старшего преподавателя И.А.Савватеевой. Михаил Семенович Иванов, к.п.н., доцент кафедры, прочитал интересную лекцию на тему «Без познания истины нет развития личности». Был проведен содержательный «мозговой штурм» М.С. Ивановым и профессором, д.т.н. Юсуповым Ш.Т на разработку конструкции экспериментальной установки для получения синтетического топлива из угольной пыли с приведением технологической схемы работы идеи. Следующим заданием по предварительно подготовленным материалам старшего преподавателя И.Н. Аммосова, ребятам предстояло собрать мост с последующей его проверкой на устойчивость по удельной нагрузке. В завершении командам был задан алгоритм действия по прохождению теста Беннета на техническое понимание. В заранее подготовленных конвертах содержались вопросы, ответы которых являлись паролями для захода в систему ПК, далее ребятам необходимо было зайти на сайт указанного теста и ответить на 70 вопросов физико-технической направленности и оценить уровень технических способностей. Руководили процессом данного задания старший преподаватель С.Н. Климов и старший лаборант И.М.Тарасов. Четыре часа увлекательной игры прошли на одном дыхании, с кофе-брейк в качестве сюрприза для команд от кафедры.

На следующий день эстафетную палочку приняла кафедра энергообеспечение в АПК. Работа проводилась по трем станциям, сосредоточенным в лабораториях гидравлики и теплотехники, электротехники и кабинета охраны труда и экологической безопасности. Первое задание состояло в выполнении макета отопления двухэтажного дома под руководством доцента Ч.Г. Машиева. Второе задание было подготовлено Ефимовым Н.К. собрать электрическую цепь, измерить данные на лабораторной установке в кабинете электротехники и проверить параметры расчетным методом. Третье задание провел старший преподаватель Г.И. Гао. Для команд была создана легенда — мир погрузился в хаос, из команды один был заражённым и его одевали в химзащиту, двое собирали и разбирали автомат и ещё нужно было реанимировать раненного товарища (раненным был манекен) с помощью ИВЛ.

Третий этап Квест — игры «Я – технарь» провели преподаватели кафедры прикладной механики Д.М. Ноев и Т.А. Парникова. В рамках компетенций дисциплин «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Компьютерное моделирование», «Техническая механика» для команд были подготовлены задания логического характера. Три дня интеллектуальной Квест-игры прошли очень насыщенно с задором, и определила следующий расклад — победила команда «Хахайдар» (капитан Любовь Пестрякова, ст. гр. ТСА-16), второе место завоевала команда «Интер» (капитан Лариса Алексеева, ст. гр. ЭО-17), и третье место завоевала команда «Великолепная семерка» (капитан Павел Маганныров, ст. гр. ТПС-16).

В целях создания условий для реализации творческих способностей школьников, студентов и молодых ученых, стимулирования интереса молодежи к научно-исследовательской деятельности, связанным с задачами сельскохозяйственной отрасли, а также повышение престижа среди молодежи инженерно-технических профессий, связанных с конструированием и проектированием инфраструктуры, разработкой новых технологий АПК 1 марта 2019г. была проведена научно – практическая конференция «Ларионовские чтения». Открытие конференции состоялось в актовом зале Якутской ГСХА. С поздравительной речью выступил декан инженерного факультета, к.с./х.н. Александр Семенович Филатов.

Интересный момент запомнился студентам: когда Михаил Семенович Иванов показал участникам видеофильм «Сказ о нашей маме», затронув тему нравственности как основу роли в жизни человека и всего общества. Научная библиотека академии организовала выставку научных трудов В.П. Ларионова, были представлены труды профессорско-преподавательского состава инженерного факультета.

Всего на Ларионовских чтениях приняли участие 28 учащихся из МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова», МБОУ «Джикимндинская СОШ им. Софр.П.Данилова», МБОУ «Верхневилюйкая СОШ №1 им. И. Барахова», МБОУ «СОШ №29» г. Якутска, МБОУ «Сыланская СОШ им. профессора Г.П. Башарина», Хатасской СОШ, студенты и аспиранты инженерного факультета, а также молодые ученые Автодорожного факультета СВФУ.

По итогам конференции вручены Гранты имени академика РАН В.П. Ларионова:

Алексееву Егору, ученику 6 класса МБОУ «Сыланская СОШ им. Г.П. Башарина» за проект цеха по переработке кожи. Сидорову Гаврилу, студенту группы ТСА-17 инженерного факультета, за работу по теме «Монтаж и технический проект силового измельчителя К7-ФКЕ 1». Анисимову Евсею Евсеевичу, аспиранту АДФ СВФУ, за работу по теме «Математическая модель теплопотерь автомобильного двигателя при эксплуатации в низких температурах».

По секции «Школьники» дипломом 1-ой степени отмечена работа учеников 5-го класса МБОУ «Магарасская СОШ им. Л.Н.Харитонова» Никифорова Эрхана и Афанасьева Алимара по теме «Робот-Сенокосилка», дипломом 2-ой степени отмечена работа Макаровой Арины, ученицы 9-го класса МБОУ «Сыланская СОШ им. профессора Г.П. Башарина» на тему «Расчет вреда животноводства на окружающую среду села Сылан Чурапчинского улуса», дипломом 3-ей степени награждена работа учеников 5 класса Хатасской СОШ Игнатьева Захара и Федоровой Анастасии на тему «Биогаз – топливо будущего».

В секции «Студенты» диплом 1 степени присужден работе Слепцова Максима, студента группы ТСП-17 инженерного факультета на тему «Технический проект эксплуатации вакуум горизонтального котла КВМ-4,6М», дипломом 2-ой степени награждена работа Атласова Дмитрия, студента группы ТСА-15 на тему «Тепловизионное обследование сельскохозяйственных объектов», дипломом 3-ей степени отмечена работа Кутукова Данила, студента группы ТСА-16, на тему «Разработка пиролизного котла на твердом топливе с мощностью 250 кВт».

По результатам работы секции «Молодые ученые» дипломом 1-ой степени отмечена работа Петрова Николая Вадимовича (СВФУ АДФ), на тему «Обеспечение работоспособности бензиновых двигателей внутреннего сгорания сельскохозяйственной техники при переводе на биогаз корректированием регулировочных параметров двигателей», диплом 2-ой степени присужден работе Спиридоновой Анастасии Валерьевны (АДФ СВФУ) на тему «Пиролизная технология в автотранспортной отрасли», и дипломом 3-ей степени награждена Савватеева Ирина Аркадьевна (ИФ ЯГСХА) за работу по теме «Биогаз как источник электроэнергии на летниках».

Также по итогам конкурса среди студентов по изготовлению калибра-скобы ручным способом были отмечены дипломом 1-ой степени Игнатьев Владимир, студент группы ЭО-18, дипломом 2-ой степени оценена работа Мандарова Дмитрия, студента группы ТСП-17 и диплом 3-ей степени присужден работе Титова Леонида, студента группы ИС-18 инженерного факультета.

Стоит отметить, что научно-практическая конференция «Ларионовские чтения» организуется уже второе десятилетие. Из года в год она привлекает молодежь к научной деятельности, развитию творчества. Молодое поколение встречается с учеными, признанными профессионалами различных отраслей, что дает возможность наладить конструктивные диалог по актуальным направлениям развития науки и инноваций.

СПРАВКА. Владимир Петрович Ларионов — выдающийся ученый, первый действительный член Российской Академии наук из народа саха, член-корреспондент АН СССР, действительный член АН РС(Я), заслуженный деятель науки РС(Я),доктор технических наук, профессор.

Основные направления научных исследований — наравновесные процессы в гетерогенных материалах, динамика разрушения конструкционных материалов под воздействием нагрузок, перспективные технологии процесса сварки и создания конструкционных материалов для техники в северном исполнении.

В.П. Ларионов один из первых ученых, начавших заниматься северным материаловедением и созданием технологии обработки и конструкционных материалов. Результаты, полученные в области физического материаловедения, металлургии и кинетики сварочных процессов, послужили основой для практических разработок, направленных на применение техники в условиях Севера. В.П Ларионов создал научную школу по фундаментальным проблемам низкотемпературной прочности и долговечности сварных металлических конструкций.

Родился 10 февраля 1938 года в поселке Лоомтука Тыллыминского сельсовета Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.