Инженеры Якутского научного центра спасли дорогостоящий прибор

Для проведения научных исследований в Якутии, как и во всем мире, используется различное высокотехнологичное оборудование, которое требует периодического обслуживания. Из-за территориальной удаленности Якутска, отправка любых приборов на ремонт к производителям обходится достаточно дорого и занимает много времени. Но благодаря профессионализму инженеров Якутского научного центра СО РАН, практически всё оборудование ремонтируется на месте, сообщает пресс-служба ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

На днях специалистами группы ремонта и метрологического обслуживания Центра коллективного пользования ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» отремонтирован импортный газоанализатор Li-COR, производства США. Его ориентировочная стоимость — около 7 миллионов рублей.

Инженеры группы ремонта и метрологического обслуживания (слева

направо): Климент Николаевич Филиппов, Василий Алексеевич Острелин и

Антон Николаевич Антонов.

Как сообщил младший научный сотрудник отдела экспериментальной биологии растений мерзлотных экосистем Института биологических проблем криолитозоны СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Роман Петров, газоанализатор установлен на станции «Спасская падь» и эксплуатируется с мая 2016 года в теплое время года с апреля по середину октября для высокоскоростных и высокоточных измерений концентраций углекислого газа и паров воды в атмосфере. Прибор обеспечивает высокую точность измерений, производительность и качественно работает даже при сильном тумане, дожде или снегопаде.

«Самое главное, что благодаря инженерам нашей группы ремонта, нам удалось сохранить не только денежные средства, но и не потерять ценное для исследований летнее время. Ремонт у производителя с транспортировкой до США, из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, занял бы не меньше 7-8 месяцев», — подчеркивает Роман Егорович.

Инженер Василий Острелин рассказал, что в ходе ремонта был заменен мотор, вращающий световой фильтр для инфракрасного лазера и отремонтирована термопара.